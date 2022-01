Wüest Partner : un allié pour l’investissement immobilier durable

Un accompagnement sur le long terme

Avec l'évolution des enjeux environnementaux et l'accentuation des catastrophes naturelles notamment, les sociétés ont besoin de se projeter pour construire l'immobilier de demain. L'entreprise Wüest Partner qui est présente en France, Suisse, Allemagne et Portugal a pour but de les aider à prendre des décisions immobilières stratégiques en tenant des projections climatiques et des réglementations gouvernementales sur les prochaines années.

Pour ce faire, la société mise sur le savoir-faire de ses conseillers, mais également sur des solutions digitales expertes adaptées aux problématiques des professionnels.

« Afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients, nous leur proposons une offre qui allie nos solutions digitales avec notre expertise et conseil. Le digital restera toujours au service de l'expertise humaine. » confie Ruben Bouhnik, Key Account Sales Manager chez Wüest Partner France.

Les conseillers Wüest Partner mettent à la disposition des entreprises un certain nombre d'outils et d'indicateurs leur permettant de déterminer la pérennité de leurs investissements. Grâce à eux, ils peuvent gérer leur portefeuille immobilier de manière proactive et prendre des décisions stratégiques en tenant compte d'analyses de performance et de risques ainsi que des indicateurs clés de portefeuilles tels que ceux en lien avec la durabilité et l'ESG.

Tenir compte des critères ESG

Plus que jamais, l'urbanisme doit s'adapter aux contraintes du réchauffement climatique et ses conséquences. En ce sens, le gouvernement met régulièrement en place des normes et réglementations de plus en plus exigeantes (Accord de Paris, Taxonomie européenne, Green deal européen), ce qui a un impact sur la valorisation et la rentabilité des portefeuilles immobiliers.

La société Wüest Partner adhère aux « PRI », Principes pour l'investissement responsable afin de refléter son engagement sur les questions sociétales et environnementales. Elle aide et accompagne les entreprises dans le respect de critères ESG, des normes et réglementations gouvernementales.

« Nous souhaitons avant tout accompagner les entreprises dans une démarche durable. Faire en sorte qu'ils deviennent des références dans leur secteur » déclare Ruben Bouhnik.

Le respect des critères ESG des entreprises est évalué en intégrant les données techniques, environnementales et de gouvernance en collaboration avec le client et d'éventuels autres prestataires externes. Une fois que ces indicateurs sont calculés, la société Wüest Partner peut établir des préconisations pour les améliorer (l'estimation des coûts de rénovation, le calcul des émissions de CO2 après rénovation, les subventions associées, le gain sur les frais de chauffage et la répercussion possible sur les loyers nets... ). Tout l'intérêt de la démarche est d'avoir une bonne compréhension des impacts financiers et de la création de Valeur Verte que peut offrir le respect de ces critères ESG sur le long terme.

Le rating ESG peut être mis à jour chaque année, avec une intégration des différents scénarios entrepris dictant les travaux à réalisés durant la période ciblée.

Évaluations et données au cœur des démarches

L'émission de CO2 est aujourd'hui un paramètre crucial auquel il convient de porter attention (le secteur immobilier représentant à lui seul 40% du total des émissions CO2). Il faut savoir, par exemple, qu'un bâtiment ancien non rénové émet quatre fois plus de CO2 par mètre carré qu'un bâtiment ancien rénové. La société propose entre autres, l'outil Wüest Climate (bientôt disponible sur le marché français) qui calcule l'émissions de CO2 des immeubles en kg équivalent CO2e/m2/an et analyse les résultats.

Elle met également à la disposition de ses clients l'outil Wüest Visits qui recense tous les éléments importants liés à la construction d'un bâtiment pour les intégrer dans un système d'analyse global de l'actif.

En plus de l'analyse poussée des différents critères, Wüest Partner est en mesure d'établir un benchmark au niveau national et européen. Grâce à cela, leurs clients peuvent viser des certifications et labels à l'échelle de l'immeuble ou du fonds, des labels publics et nationaux qui identifient les placements financiers responsables (« l'investissement socialement responsable » ISR, le Greenfin Label, ou encore des labels plus spécifiques à l'immobilier comme le « GRESB ».)

Les solutions proposées par Wüest Partner France ont vocation à créer de la valeur immobilière de manière durable et d'offrir à ses clients de nouvelles perspectives d'investissements.