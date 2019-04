Alerte sur les classes moyennes

Un rapport de l'OCDE tire la sonnette d'alarme.

"Les classes moyennes sont écrasées" dans les pays développés.

Une étude menée dans les 36 pays "riches" de l'OCDE.

Une étude sans appel: le pouvoir d'achat des classes moyennes diminue.

LES MENACES

Le pouvoir d'achat des classes moyennes a stagné, et commence à diminuer.

Les causes?

- l'augmentation du coût de la vie et notamment des fameuses "dépenses contraintes", logement en tête,

- une situation financière complexe liée à un endettement de plus en plus lourd,

- des perspectives d'emploi incertaines du fait de l'explosion de la technologie et de la disparition programmée des emplois intermédiaires.

LES CLASSES MOYENNES

sont essentielles.

Pour l'OCDE cette catégorie de l'économie est cruciale pour l'économie et la stabilité politique.

Ce sont elles qui paient les impôts, alimentent la croissance, financent les systèmes de protection sociale.

Ce sont elles qui améliorent la productivité car elles investissent sur l'éducation.

Ce sont elles qui favorisent la stabilité du pays car elles ont le taux de criminalité le moins élevé et une forte conscience politique.

QUI ?

Font partie des classes moyennes les ménages qui ont un revenu compris entre 75% et 200% du revenu médian.

Cela varie évidemment d'un pays de l'OCDE à l'autre.

Pour la France la fourchette est de 18,173$ à 48,462$ (1340 € à 3573 € par mois) . Aux États-Unis de 23,416$ à 62,442$.

Particularité de la France, ce sont également les classes moyennes supérieures, les zézés, qui sont encore plus broyées (c'est moi qui ai rajouté cela...).

31 OCTOBRE

Cette date porte un nom: le "Halloween" Brexit.

C'est le nouveau délai qu'a accordé l'Union Européenne à la Grande-Bretagne.

Un compromis entre un délai court que souhaitait May et un délai long qu'a tenté d'imposer Macron, décidément...

