Année historique sur les marchés

Sauf retournement de fin d'année, 2018 restera une année sombre sur les marchés.

Et même une année historique.

C'est la première fois depuis plus de 40 ans que toutes les principales classes d'actifs, sans exception, vont afficher une performance négative.

TOUT DANS LE ROUGE

En règle générale, depuis le début des années 70, les investisseurs ont toujours trouvé des marchés refuges : si les indices boursiers baissaient, les obligations montaient ou certaines matières premières progressaient, et à l'intérieur même des indices boursiers, certains pays ou certains secteurs progressaient lorsque d'autres déclinaient.

Cette année, non.

Nowhere to hide.

Toutes les principales classes d'actifs ont plongé.

Et devraient toutes finir dans le rouge.

JE SAIS QUE

Ça ne se fait pas, mais une fois dans l'année on va s'autoriser à le faire.

Nous sommes particulièrement heureux chez MonFinancier d'avoir conseillé à notre communauté de clients d'avoir été particulièrement prudents. Et notamment, de ne pas avoir poussé agressivement à investir en Bourse sous prétexte qu' "il n'y avait pas d'alternative".

Nous avons continué à privilégier ces bons vieux fonds en euros qui vont tout de même faire le job et rapporter plus de 2% quand tous les autres placements seront négatifs.

Voilà c'est dit.

J'en profite pour vous remercier de nous faire confiance (j'arrête avant d'écraser une larme....).

ET D'AILLEURS

Ce matin dans Aujourd'hui/ Le Parisien, il y a deux tableaux sur les assurances vie: les bons placements et les "moins bons plans". L'assurance-vie de MonFinancier est classée 4ème dans les bons placements !!

LA PALME D'OR DU JOUR

voire de la semaine et même du mois revient à Gilles Le Gendre...

Patron des députés de LREM.

Je cite: "Et puis, il y a une deuxième erreur qui a été faite et...

