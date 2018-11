Brexit : Deal !

L'Union Européenne et la Grande-Bretagne se sont enfin mises d'accord sur le Brexit. Il a fallu plus de deux ans après le référendum. 873 jours exactement. Le plus dur reste à faire pour Theresa May. Elle doit avoir maintenant l'accord de son gouvernement. Puis l'accord du Parlement.

THE DEAL

Le Financial Times utilise le terme de Brexit divorce.

Le dernier sujet d'affrontement, le sujet de l'Irlande, a été résolu. Il n'y aura pas de "frontière" physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande (du Sud). L'Irlande du Nord ne sera pas, seule, maintenue dans l'Union douanière européenne comme le souhaitait l'Europe. C'est la Grande-Bretagne dans son ensemble qui sera maintenue dans l'Union douanière européenne.

LES PROCHAINES ÉTAPES POUR MAY

Aujourd'hui: convaincre son gouvernement et surtout les 9 membres de son Cabinet qui sont pro-Brexit.

Ensuite: Convaincre le Parlement. Tout va dépendre du Labour de Corbyn. Qui pourra décider d'accepter ce deal qui répond largement à ses souhaits ou qui pourra préférer provoquer des élections anticipées.

Le marché parie sur un deal avec un rebond de la livre sterling de 1.5% hier.

L'EFFONDREMENT DU PÉTROLE

L'argument de la hausse du pétrole pour justifier la hausse du prix des carburants ne va pas être simple à utiliser par le gouvernement français pour contrer le mouvement des gilets jaunes.

Le pétrole a chuté hier de 8%. Soit une baisse de 30% depuis le début du mois d'octobre.

On est à 55 $ sur le Brut américain et 65 $ pour le Brent de Mer du Nord.

Contre 76.9 $ et 86.74$ début octobre.

POURQUOI LE PÉTROLE A-T-IL CHUTÉ HIER?

Les fonds spéculatifs ont brutalement liquidé leurs positions à la hausse hier.

Des positions qu'ils avaient prises pour jouer sur l'impact des sanctions contre l'Iran sur l'offre...

