C'est le cessez-le-feu. Pas à Paris, non, mais entre la Chine et les États-Unis. Comme anticipé. Un cessez-le-feu salué par les marchés aujourd'hui, mais un cessez-le-feu qui ne résout pas le problème.

DÎNER À BUENOS AIRES

Trump et Xi Jinping ont donc dîné ensemble à Buenos Aires après le G20. Plus longtemps que prévu, 2 heures. Et à l'issue de ce dîner, Trump a accepté de ne pas augmenter les droits de douane sur les produits chinois de 10% à 25% en janvier. Et de donner 3 mois supplémentaires aux négociateurs pour parvenir à un accord. En échange, la Chine s'engage à acheter un montant "très substantiel" de produits agricoles et industriels américains pour réduire le déficit commercial des US.

UN ACCORD QUI N'EN EST PAS UN

Les marchés sont euphoriques ce matin.

Avec les marchés chinois qui explosent à la hausse de plus de 3%.

Et pourtant cet accord n'est qu'un cessez-le-feu.

Mais aucune décision de fond n'a été prise.

Et Trump et Xi ne parlent pas du même accord : pour Xi, il s'agit seulement d'un problème de balance commerciale entre les deux pays, pour Trump il s'agit d'un problème plus vaste que le déficit commercial. Il s'agit de pillage technologique et de domination économique chinoise.

RIEN N'EST RÉSOLU

Mais les investisseurs veulent y croire pour tenter de sauver en décembre une année médiocre, voire très mauvaise dans certains cas, sur les marchés financiers.

BLACK SATURDAY

Tout est écrit et dit sur cette journée d'insurrection à Paris.

Chacun a sa propre opinion de ces événements dramatiques et la mienne n'a pas d'importance.

Les images parlent d'elles-mêmes.

Reste à savoir comment nous allons sortir de cette situation explosive: 1. si certaines demandes des gilets jaunes sont légitimes, il va falloir néanmoins...

