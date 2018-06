L'Or valeur refuge ?

L'or continue à glisser. Et c'est une des grandes surprises sur les marchés de ce premier semestre. Il est à son plus bas niveau depuis 6 mois. Depuis le début de l'année il est en chute de 4%.

L'OR NE JOUE PLUS SON RÔLE

C'est une surprise car l'Or doit normalement jouer son rôle de valeur refuge. Or, nous sommes en pleine guerre commerciale, en pleine tension géopolitique avec des pays émergents sous pression et en pleine crise politique en Europe. Et pourtant l'or n'en profite pas. C'est contraire à toutes les règles élémentaires de trading.

QU'EST CE QUI EXPLIQUE LA BAISSE DE L'OR ?

On trouve comme d'habitude, des explications a posteriori, mais comme d'habitude aussi, elles sont guère convaincantes. La hausse du dollar pèse sur l'or, la hausse des taux d'intérêt américains, qui rend l'or qui lui n'a pas de rendement moins attractif, l'inflation qui certes rebondit mais reste sous contrôle et même parfois trop basse dans certaines zones économiques comme le Japon ou l'Europe par exemple. Mais je vous avoue franchement que j'ai autant d'arguments à l'inverse qui pourraient expliquer la hausse de l'or a posteriori.

Ce qui est certain c'est que les grands fonds spéculatifs, les hedge funds, sont totalement sortis du marché de l'or et on le voit avec des positions ouvertes sur le Comex, le principal marché à terme sur l'or, au plus bas depuis 2016.

QUELLES SONT LES AUTRES VALEURS REFUGE?

Si l'or ne joue plus son rôle de valeur refuge, quels sont les autres marchés qui jouent ce rôle ? À chaque évènement majeur, et notamment récemment à chaque surenchère sur la guerre commerciale, ce sont toujours les mêmes actifs qui montent : le yen, grosse valeur refuge, les emprunts d'état américains et les emprunts...

