Le choix de Donald

Trump va être confronté à un choix difficile.

Et il va devoir trancher rapidement.

La guerre ou Wall Street?

On connaît l'attachement de Trump à la Bourse qu'il suit plusieurs fois par jour.

Or les marchés ont, enfin, réalisé que nous risquions une vraie guerre commerciale.

Ils baissent.

Ce n'est pas un krach mais c'est une vraie correction.

IL VA FALLOIR CHOISIR

Trump a deux choix:

- continuer son affrontement avec les Chinois avec un risque significatif de chute de Wall Street;

- conclure un deal totalement insatisfaisant pour rassurer les marchés.

Sa position de force dans les négociations vient de s'affaiblir considérablement avec la baisse des marchés.

LE RÉCIT

J'ai cherché hier à comprendre les raisons exactes pour lesquelles le deal imminent entre les États-Unis et la Chine a capoté.

Le meilleur récit détaillé est dans le Wall Street Journal.

Il explique que la Chine était persuadée que Trump voulait afficher une victoire rapide et accepterait donc un deal bancal.

Un deal uniquement basé sur des accords commerciaux et des engagements "moraux" d'ouverture des marchés chinois.

Mais Trump, une fois de plus, s'est montré imprévisible.

CE QUI BLOQUE

C'est en fait l'essentiel.

La Chine ne veut pas ouvrir totalement ses marchés.

La Chine ne veut pas respecter les règles internationales de propriété intellectuelle.

La Chine ne veut pas s'engager à arrêter de réclamer les transferts de technologie.

Ça fait beaucoup.

SELL IN MAY

and go away.

Ce vieil adage boursier fonctionne pour l'instant.

Nous sommes toujours dans le scénario que nous vous annoncions en début d'année chez MonFinancier.

Rebond puissant de 10 à 15% des actions après la chute de décembre 2018.

Puis retour à la baisse.

Les 15% ont été légèrement dépassés mais la baisse est bien intervenue.

Nous continuons...

