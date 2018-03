Le rebond des indices boursiers

Le rebond des marchés continue ce matin sur les marchés asiatiques après la hausse des indices boursiers américains vendredi. Rappelez-vous qu'il y a un mois exactement, les marchés avaient connu leur grande secousse de l'année sur des craintes de retour de l'inflation...

ON A PARLÉ D'INFLATION

Suite à une augmentation des salaires plus forte que prévue. Et on a parlé d'inflation pendant un mois non-stop. On craignait à nouveau une mauvaise surprise sur la hausse des salaires dans les derniers chiffres de l'emploi vendredi. Énorme soulagement puisque celle-ci a été moins forte que prévu. Et rally des marchés.

ALIGNEMENT DE PLANÈTES ?

Une hausse des indices boursiers justifiée ? Pour les investisseurs à court terme oui. Ils ont le sentiment d'avoir le meilleur des mondes. Une économie qui continue à embaucher à des niveaux record, 313.000 emplois, une population active qui a bondi de 800.000 personnes, du jamais vu depuis 1983 et un taux de chômage qui reste encore à son niveau le plus bas, 4.1%, pour le 5ème mois consécutif. Tout cela sans explosion apparente des salaires. Pour le marché, un alignement idéal des planètes.

MAIS IL Y AURA TOUT DE MÊME DE L'INFLATION

Donc pas de souci à se faire ? La hausse des salaires était tout de même de 2.6%. Et la puissance de l'économie américaine suralimentée par toutes les mesures prises par Donald Trump va créer des tensions dans le monde du travail. Nous allons vers des hausses de salaires plus importante, d'ailleurs 2.6% de hausse ce n'est pas rien, et nous allons vers une hausse de l'inflation. C'est une certitude.

La seule inconnue c'est le rythme de croissance de l'inflation. Le marché parie aujourd'hui que ce rythme sera modéré et que la réponse de la Banque centrale américaine sera...

