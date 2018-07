Macron : première alerte

On finissait par se demander s'il pouvait connaître des revers. Faute de combattants dans l'opposition, et forts de ses succès, Macron marchait sur l'eau... Mais avant l'été voici sa première alerte avec une chute significative de sa popularité. Le voici 3 petits points seulement au dessus de Hollande à la même période du quinquennat...

ÇA PATINE

Depuis quelques semaines Macron, qui préside seul (qui connaît les noms des ministres ?) patine. Réformes reportées mais surtout assourdissant silence sur les questions de société et en particulier sur l'immigration. Il va avoir tout l'été pour y réfléchir. Espérons qu'il ne va pas encore se mettre en scène et qu'il va continuer à réformer comme il l'a fait pendant sa première année. À suivre. De très près.

PAUVRE ANGELA

Elle aussi est sous pression. Elle semble avoir perdu la main et ses adversaires le sentent. Ses alliés aussi. Après la secousse sur la coalition due à la question de l'immigration, voici que le Brexit devient un sujet de friction au sein même de son gouvernement. Le ministre de l'intérieur a déclaré que l'Europe mettait en danger la sécurité du bloc en rendant difficile les négociations avec Theresa May. Pour une fois, une bonne nouvelle pour Theresa May.

ANGELA, TOUJOURS

C'est elle qui a fait rebondir les marchés hier. Elle propose que l'Europe abaisse ses droits de douane sur l'automobile.

Volonté de conciliation. Trump renoncerait dans ce cas à taxer de 20% les voitures assemblées dans l'Union Européenne.

C'est la détente ?

LE CHIFFRE DU JOUR

15 590. Le prix moyen d'une voiture d'occasion en 2017. En hausse de 2.7%

Et les ventes de voitures d'occasion augmentent régulièrement. 6.9% de 2013 à 2017.

LA MESURE DU JOUR

Droits de douane. Sur 34 milliards de...

