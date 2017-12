Réformer la zone euro

Dès qu'Angela Merkel aura réussi à trouver une coalition gouvernementale, le sujet de la refondation de la zone euro, un sujet cher à Emmanuel Macron, va devenir une priorité. Hier la Commission Européenne a fait ses propositions pour l'avenir de l'Union économique et monétaire.

UNE ÉVOLUTION MAIS PAS UNE RÉVOLUTION

Macron veut tout bousculer. L'Allemagne veut aller plus doucement. La Commission Européenne a présenté un plan qui ressemble à un compromis entre ces deux visions. Avec des priorités. Et tout d'abord la création d'un Fonds Monétaire Européen, à l'image du FMI, pour remplacer le Mécanisme Européen de Stabilité créé pendant la crise. Ensuite, une "capacité budgétaire", pas tout à fait un vrai budget mais plutôt une poche d'argent destinée à accompagner les réformes structurelles des pays membres mais également à aider les pays qui veulent rejoindre la zone euro.

UN MINISTRE EUROPÉEN DES FINANCES?

La Commission Européenne n'a pas franchi le pas. Elle évoque le sujet, un sujet central, déterminant, et propose de remettre la décision sur ce projet à 2019...pas avant. Ce serait évidemment une avancée significative pour l'Europe Économique et Monétaire. Autre sujet évoqué qui fera l'objet de débats passionnés, l'intégration des contraintes sur le déficit budgétaire dans le droit communautaire, le retour au sujet de la fameuse règle d'or d'équilibre budgétaire. On avance, on avance.

ÉTONNANT JAPON

Désaccord entre le gouvernement et les syndicats au Japon sur la hausse des salaires. Et comme le Japon est un pays très différent, rien ne se passe comme ailleurs et surtout pas comme chez nous. Là c'est Shinzo Abe qui a demandé une hausse des salaires importants et les syndicats qui ont refusé. Nous sommes en pleine période des négociations de salaires et la confédération des syndicats japonais s'est contentée de redemander exactement la...

