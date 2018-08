The art of the deal ?

Trump a fait plier le Mexique. Il a obtenu ce qu'il voulait. Un accord commercial bilatéral qui vient remplacer l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain). Le Canada est "invité" à accepter les termes de l'accord.

LES ACCORDS BILATÉRAUX

C'est l'obsession de Trump. Sortir des accords commerciaux globaux pour négocier des accords bilatéraux, jugés largement plus favorables à des États-Unis qui peuvent peser de tout leur poids et de toutes leurs menaces dans la négociation. Il a obtenu gain de cause avec le Mexique. Et cela pourrait forcer d'autres pays à accepter cette nouvelle règle imposée par Trump.

LES TERMES DE L'ACCORD AVEC LE MEXIQUE

ne sont pas encore totalement dévoilés. Mais à son habitude, Trump s'est précipité pour tweeter. On sait que les règles d'importation des voitures provenant du Mexique seront plus strictes : 75% des composants devront avoir été fabriqués aux États-Unis et 40/45% des composants fabriqués au Mexique devront l'être par des ouvriers gagnant au moins 16 dollars de l'heure, pour éviter la concurrence sociale. On sait aussi qu'il n'y aura pas de droits de douane sur les produits agricoles.

UN ACCORD ESSENTIEL

Cet accord est très important.

Il prouve que Trump ne cherche pas l'affrontement pour l'affrontement comme on aurait pu le craindre, mais qu'il cherche à obtenir un accord, bilatéral, le plus avantageux possible pour les États-Unis. On peut donc prévoir que le Canada va suivre. Et même que la Chine se pliera aux exigences de Trump pour signer au plus vite un accord qui débloquera la situation.

