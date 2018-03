Un premier trimestre médiocre

Le premier trimestre s'achève. L'heure des bilans. Et le bilan est médiocre sur les marchés financiers. Les investisseurs veulent déjà oublier ce début d'année. La plupart des indices finissent le trimestre dans le rouge et la volatilité, l'indice de peur des marchés, est revenue en force.

QUELQUES CHIFFRES

Le CAC finit le trimestre en baisse en baisse de 2.73%, l'eurostoxx 50 de 4.07%, avec un Dax en chute de 6.35% et un indice anglais en baisse de 8.21%. Pas mieux du côté de l'Asie avec une baisse du Nikkei de 7.05%. Côté US, le S&P finit en baisse de 1.22% et le Nasdaq est parvenu à rester dans le vert malgré la chute récente des grandes valeurs de la tech.

LES ÉLÉMENTS D'INCERTITUDE

qui ont pesé sur le marché ce trimestre étaient nombreux. On a commencé avec les craintes de retour de l'inflation suite aux hausses des salaires aux États-Unis, on a continué avec les craintes de guerre commerciale après les taxes sur l'acier et l'aluminium décidées par Donald Trump et les mesures prises à l'encontre de la Chine, puis on a eu les difficultés de Facebook et les attaques contre d'autres géants de la tech américaine comme Amazon.

CORRECTION OU RENVERSEMENT DE TENDANCE ?

C'est évidemment la grande question qui va se poser en ce début de deuxième trimestre. Pour l'instant, compte tenu de l'ampleur de la baisse par rapport à la hausse spectaculaire des derniers mois et des dernières années, on ne peut évidemment parler que de correction. Impossible donc à ce stade d'évoquer encore un renversement de tendance.

LE MYSTÈRE DES ACTIONS EUROPÉENNES

La sous performance des marchés européens me surprend. Un des évènements majeurs des derniers mois, c'est quand même le retournement complet de la situation en Europe. Retournement politique bien sûr mais retournement économique aussi....

