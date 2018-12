Une bonne nouvelle pour les gilets jaunes ?

Rappelons que c'était la hausse du prix de l'essence qui avait mis le feu au poudre et déclenché le mouvement des gilets jaunes.

Une hausse que le gouvernement avait tenté d'attribuer à l'époque à la hausse du prix du pétrole.

Depuis, les cours du pétrole ont chuté, et hier la baisse s'est accélérée.

LE PÉTROLE S'EFFONDRE

Après avoir flirté avec les 80$, les cours du brut ont chuté hier à 46$.

Le plus bas niveau depuis septembre 2017.

Les causes ? Les craintes de ralentissement de l'économie mondiale et surtout chinoise, mais également le "comeback" du pétrole de schiste américain. Les États-Unis sont devenus le plus gros producteur de pétrole, devant la Russie et l'Arabie Saoudite avec 11.7 millions de barils par jour.

Les quotas de production adoptés par l'OPEP et la Russie n'ont pas, pour l'instant, permis de réduire l'offre de pétrole.

PAS SIMPLE

Puisque, selon le gouvernement, la hausse du prix de l'essence était due à la hausse du cours de pétrole, le prix à la pompe va-t-il baisser de 40%?

Of course not.

On le sait maintenant.

Le pétrole ne représente que 25% du coût de l'essence.

Et les taxes, 65%...

Sorry guys.

UNE VRAIE BONNE NOUVELLE CETTE FOIS-CI POUR LES GILETS JAUNES

L'INSEE l'affirme : le pouvoir d'achat augmentera de 3% l'année prochaine.

Not bad.

Grâce aux mesures annoncées par Macron entre autres facteurs.

On va pouvoir se concentrer maintenant sur le Referendum d'Initiative Citoyenne...

LE FLOU TOTAL

Amusant de lire les prévisions des grandes institutions financières sur la livre sterling.

L'illustration de l'incertitude totale sur la situation britannique.

Pour faire simple, si le Brexit se passe bien ou s'il y a un 2ème referendum défavorable au Brexit, la livre sterling pourra monter jusqu'à 1.60$ (1.26$ aujourd'hui) mais...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct