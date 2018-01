Apple réplique après l'occupation d'un de ses magasins par Attac

Le géant américain Apple a assigné en référé l'association altermondialiste Attac auprès du tribunal de grande instance (TGI) de Paris suite à l'occupation de son magasin de Paris-Opéra, a appris jeudi l'AFP.

L'assignation, qui remonte au 21 décembre, se base, selon Apple, sur le "risque imminent pour Apple, ses employés et ses clients" que feraient courir les actions d'Attac, selon le document adressé par le géant de la tech au TGI et que l'AFP a pu consulter.

"Attac menace de réitérer des actions qui ont déjà causé un préjudice à Apple et qui aboutiront à vandaliser les magasins exploités par Apple, à mettre en péril la sécurité de ses employés et de ses clients et à causer un préjudice commercial à Apple", peut-on également lire dans ce texte.