iPhones volontairement ralentis : Apple attaqué en justice

La pilule a du mal à passer, même les fans de la première heure se sentent lésés. Enervés par le fait qu'Apple a avoué ralentir volontairement, depuis un an, les performances de ses iPhones 6 et 7 à la batterie vieillissante, les clients américains réagissent. Deux "class actions", ou actions de groupe en justice, ont été lancées depuis hier, d'après les médias américains.

Apple accusé de comportement déloyal vis-à-vis de ses clients

La première vient de deux étudiants en droit de l'université de Los Angeles, Stefan Bogdanovich et Dakota Speas. Les deux hommes reprochent à Apple de n'avoir pas demandé la permission aux utilisateurs avant d'imposer la "nouvelle fonctionnalité" qui bride les performances des iPhones 6 et 7 aux batteries vieillissantes. Ils accusent aussi Apple d'avoir interféré volontairement pour endommager les iPhones, pour pousser les consommateurs à les remplacer par des modèles plus récents ou acheter de nouvelles batteries.

La deuxième plainte, déposée dans l'état de l'Illinois, vient de cinq citoyens, représentant l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio et la Caroline du Nord. L'objectif est de la transformer en class action au nom des quatre états. Ces utilisateurs attaquent Apple non pas pour avoir ralenti leur iPhone, mais pour ne pas l'avoir expliqué aux consommateurs pendant un an, jusqu'à ce des consommateurs eux-mêmes s'aperçoivent de la manœuvre. Ils estiment qu'Apple aurait dû prévenir ses clients et leur donner le choix : soit accepter le ralentissement dû aux batteries vieillissantes, soit leur expliquer l'option d'acheter une nouvelle batterie, qui coûte 79 dollars aux Etats-Unis, plutôt que de remplacer l'iPhone. Les plaignants entendent prouver qu'ils ont acheté un modèle plus récent à cause de ce problème de performance, alors qu'ils auraient pu simplement acheter une nouvelle batterie, beaucoup moins chère.

Pourquoi Apple a ralenti les performances de ses iPhones

Attaquer Apple sur son manque de transparence, donc sur sa possible intention de pousser les consommateurs à acheter un modèle plus récent, plutôt que sur la manœuvre de ralentir les iPhones en elle-même, est plutôt malin de la part des plaignants de l'Illinois.

Car Apple avait une très bonne raison technique, validée par de nombreux experts, pour ralentir les performances de ses iPhones 6, 6S et SE. En vieillissant, la batterie en lithium-ion de ces modèles n'arrive plus, dans certaines conditions comme le froid notamment, à effectuer certaines taches qui demandent beaucoup de data. Il pouvait en résulter que le téléphone s'éteigne brutalement, alors qu'il restait jusqu'à 30% voire 40% de batterie, pour préserver les composants. Apple a donc introduit cette mise à jour dans iOS, son système d'exploitation, pour "lisser" les pics de performance, donc ralentir le smartphone, afin d'éviter ce bug. La firme a aussi intégré cette "fonctionnalité" pour ses iPhones 7, qui s'active uniquement quand la batterie devient trop vieillissante.

Le problème est donc bien qu'Apple ait attendu d'être mise au pied du mur par les médias pour avouer et expliquer cette pratique, instaurée en 2016. Il s'agit d'une communication de crise, et non pas d'une volonté d'informer les clients. Entre temps, de nombreux consommateurs affirment avoir acheté un nouveau modèle, alors qu'ils auraient pu uniquement changer de batterie si Apple les avait informés de cette solution.

Il ne s'agit donc pas d'obsolescence programmée, puisque l'intervention d'Apple visait à prolonger la durée de vie du smartphone. La firme de Cupertino n'est d'ailleurs pas attaquée sur cela. Il lui faudra en revanche justifier son manque de transparence. Pas une mince affaire.