Assurance-chômage : le Conseil d'Etat torpille une partie de la réforme du gouvernement

C'est un désaveu pour le gouvernement. Après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux en février 2019 pour aboutir à un accord, l'exécutif avait repris la main sur ce dossier brûlant. Au coeur de l'été, l'ex-Premier ministre Edouard Philippe et l'ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud avaient présenté une réforme de l'assurance-chômage très contestée par les organisations paritaires. Plus d'un an après ces annonces, la plus haute juridiction française a fait annuler deux dispositions phares de la réforme de l'assurance chômage, la dépouillant ainsi de sa substance quatre mois avant sa mise en place effective, selon une...