Canicule : Météo France s'attend à des records absolus de température ce lundi

Lundi et mardi vont être extrêmement chauds... D'après les prévisions de Météo France, le pic de chaleur sera atteint lundi mais les températures ne redescendront véritablement que mardi. L'organisme a classé près de quinze départements en alerte rouge face à cette vague de chaleur, principalement sur la façade ouest de la France: Charente, Charente-Maritime, Côtes-d'Armor, Dordogne, Finistère, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Deux-Sèvres et Vendée. Météo France a également classé en "vigilance orange" cinquante et un autres départements.

Vers des records absolus

Les météorologues s'attendent à ce que la journée de lundi battent tous les records de températures jusqu'ici enregistrés en France avec des pics entre 40 et 44 degrés. En outre, ils ne s'attendent à une baisse limitée des températures dans la nuit de lundi à mardi.

Il faudra attendre mardi pour amorcer une baisse des températures qui viendrait par l'Atlantique. A partir de mercredi, cette vague de chaleur sera circonscrite au quart sud-est du pays avec une persistance nocturne des fortes températures pendant encore plusieurs jours.