Couvre-feu national à 18h, aides pour les entreprises... : les annonces de Castex

Alors que le virus continue de circuler activement en France, avec autour de 16.000 contaminations par jour, le gouvernement a décidé d'étendre le couvre-feu à 18 heures et pour "au mois 15 jours" sur l'ensemble du territoire métropolitain.

"Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18 heures", a précisé le chef du gouvernement. "Chacun devra être chez soi et il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels", a fait valoir Jean Castex lors d'une conférence de presse ce jeudi 14 janvier au Ministère de la Santé. Pour cette dernière, alors que planait le spectre du reconfinement, il était entouré des ministres de l'Économie, du Travail, de la Santé, de la Culture, de l'Education, et de l'Enseignement supérieur.