Déficit commercial : les raisons des faiblesses françaises

CICE, pacte de responsabilité... la politique de l'offre menée en France ces dernières années a-t-elle permis de regagner des parts de marché à l'export ? Pas vraiment, selon un bulletin de la Banque de France dévoilé ce jeudi 24 juin.

Si les entreprises ont pu redresser leurs marges, elles sont loin d'avoir enregistré une hausse de leurs performances à l'export. Les deux économistes qui ont planché sur les différents facteurs expliquent que la détérioration de la compétitivité hors-prix de l'économie tricolore apparaît comme un problème déterminant.

"Ce déficit de compétitivité hors-prix ou coût semble affecter structurellement nos exportations, tandis que les écarts de compétitivité prix ou coût, vis‑à‑vis de nos principaux partenaires de la zone euro, déterminent l'ampleur de nos pertes de parts de marché ou de nos performances à l'exportation, ou leur stabilisation", expliquent les chercheurs.

Ils ajoutent:

"Depuis 2010, le rétablissement de la compétitivité prix et coût n'a permis de regagner qu'une petite partie du terrain perdu par rapport aux autres grands pays de la zone euro, étant donné la dégradation continue des autres facteurs de la performance exportatrice (compétitivité hors coût)."

Moindre qualité des produits et organisation de la production

Le manque de compétitivité hors coût ou hors prix - qui comprend notamment la qualité, l'image de marque -, est pointé par les économistes de la banque centrale. La faible qualité et la nécessité de monter en gamme des produits sont régulièrement évoqués par les travaux des économistes pour expliquer l'érosion de la base industrielle exportatrice tricolore. Cette plus faible compétitivité hors prix peut également s'expliquer par l'organisation de la production.

"Les multinationales déterminent la localisation de leurs entreprises en fonction de différents facteurs : les écarts de coût du travail, la fiscalité sur les entreprises, la formation des salariés et son adéquation avec les besoins de production, la centralité d'un site de production et la densité du réseau de sous‑traitants" indiquent les auteurs.

Ils évoquent par exemple l'Allemagne qui a beaucoup échangé avec ses voisins de l'Est de l'Europe à bas coûts pour produire des composants et sous-traiter une partie de la fabrication. A cela s'ajoute la modération salariale appliquée dans les années 2000 outre-Rhin.

La pandémie a lourdement affecté la France

La pandémie qui a plombé les comptes du commerce extérieur en 2020 pourrait considérablement diminuer la place déjà réduite de la France dans le commerce mondial. La spécialisation sectorielle de la France centrée sur l'aéronautique et le tourisme pourrait devenir un point de faiblesse majeur. "Les restrictions sur les voyages ont fortement affaibli les exportations de services de la France" abondent les chercheurs. Si la vaccination a permis de rouvrir peu à peu les frontières en Europe, le maintien de certaines restrictions pour limiter la propagation des virus pourrait encore limiter les possibilités de voyager dans les mois à venir mettant en péril de nombreux secteurs très dépendants du tourisme international en France. La balance commerciale de l'Hexagone pourrait également être pénalisée en raison de sa forte spécialisation géographique. En effet, les principaux partenaires commerciaux de l'économie française se situent en zone euro. Or si la plupart des économistes tablent sur un redémarrage très important de la croissance aux Etats-Unis et en Chine en 2020, ils sont bien moins optimistes pour la croissance de l'union monétaire alors que celle-ci contribue largement à la demande adressée à la France.

