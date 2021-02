Divisés sur la gestion de la crise, les chefs d'entreprise retrouvent un peu le moral

L'horizon économique s'éclaircit légèrement. Selon la dernière Grande consultation des entrepreneurs réalisée par OpinionWay pour CCI France, La Tribune et LCI, le moral des dirigeants poursuit sa lente remontée depuis décembre pour s'établir au mois de février à 76 points. Il s'agit du meilleur score depuis le mois de septembre. A l'automne, l'optimisme des répondants avait plongé après l'annonce du second confinement tout au long du mois de novembre. Par ailleurs, cette hausse de l'optimisme concerne aussi bien les entreprises de plus de 9 salariés (12 points ) que celle ayant entre 0 et 9 salariés (11 points). Il reste que la forte progression du variant anglais dans les chaines de contamination et les reconfinements locaux dans les zones à nouveau en tension comme la Côte d'Azur ou certaines villes comme Dunkerque assombrissent à nouveau les perspectives pour les populations à l'échelle de certains territoires.

Les perspectives s'améliorent selon les chefs d'entreprise

Du côté des perspectives, tous les voyants sont au vert. La proportion de répondants ayant confiance dans l'avenir de l'économie française est en nette hausse (26%, +6 points). La tendance est comparable sur...