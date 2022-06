Grêle  : l'Etat active des mesures d'urgence pour soulager les agriculteurs

En visite ce lundi dans le sud-ouest de la France où il rencontrait avec des viticulteurs dans une exploitation touchée par l'épisode violent de grêle qui a traversé la France en fin de semaine dernière, Marc Fesneau, le nouveau ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a annoncé l'activation d'une série de mesures pour soulager les exploitations agricoles, dont l'étalement du remboursement des prêts garantis par l'Etat (PGE), l'allègement des charges sociales...

"On va activer très rapidement les dispositifs qu'on connaît, comme l'allègement des charges sociales, la défiscalisation sur la taxe sur le foncier non bâti, ce sont des éléments classiques qu'on connaît; regarder aussi les dispositifs qui peuvent être pris dans le cadre des calamités agricoles", a déclaré àMarc Fesneau après sa rencontre avec des viticulteurs dans une exploitation touchée jeudi de Saint-Quentin-de-Caplong, à la limite du Bergeracois.

"Il y a une demande qui a été faite, on y travaille d'arrache-pied, pour faire en sorte que les prêts garantis par l'Etat puissent être prolongés dans la durée car on va avoir dans ses exploitations des pertes de recettes", a-t-il poursuivi.

"Au cas par cas"

Sur le court terme, "on a besoin de disposer très rapidement d'un état des lieux pour activer les dispositifs (...) On a un événement très violent sur de très nombreux départements mais dans des zones localisées. On a besoin de regarder les différences entre ceux qui étaient assurés ou ne l'étaient pas, ceux qui étaient couverts pour tels ou tels risques. On va faire au cas par cas", a-t-il continué, assurant de "la mobilisation de l'État".

Il est également revenu sur le nouveau dispositif de l'assurance-récolte, qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2023. "C'est le doublement du budget passant de 300 à 600 millions d'euros, qui permettra à plus d'agriculteurs de s'assurer".

Côté prévention, "il faut qu'on travaille à des systèmes qui permettent d'amoindrir les effets des phénomènes tempétueux (face) au dérèglement climatique qui produit des évènements plus réguliers et plus puissants".

Une "catastrophe pour la FNSEA"

L'orage intense qui a traversé la France a été une "vraie catastrophe" pour l'agriculture, la grêle ayant touché aussi bien des vignes, des cultures de céréales que des bâtiments, a indiqué dimanche à l'AFP la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.

D'importants dégâts ont été relevés à travers la France, avec plus de 40 départements touchés, allant de la Bretagne au Gers et aux Landes en passant par l'Indre-et-Loire ou encore l'Allier, selon le syndicat. Les dégâts vont de la Bretagne au Gers et aux Landes en passant par l'Indre-et-Loire ou encore l'Allier.

Le vent a soufflé à plus de 100 km/h par endroits, par exemple 103 km/h à Saint-André-en-Terre-Plaine dans l'Yonne, selon Météo-France. Dans certaines communes, il est tombé l'équivalent d'un mois de juin normal de pluie en seulement 12 heures: par exemple 74 mm à Saint-Yan en Saône-et-Loire, ou Donnemarie-Dontilly en Seine-et-Marne, selon Météo-France. Les départements les plus foudroyés ont été l'Allier, l'Aveyron et la Saône-et-Loire.

Pour les agriculteurs, le fléau de la grêle s'ajoute à d'autres difficultés rencontrées ces dernières semaines, après un mois de mai classé comme le plus chaud et sec jamais enregistré en France, un épisode de chaleur inhabituel rendu plus probable avec le changement climatique. Le lien entre orages et dérèglement du climat reste en revanche incertain.

"C'est l'année des superlatifs: la plus chaude, la plus sèche et maintenant avec le plus de grêle", a déploré Christiane Lambert. "L'accumulation, la multiplication et même l'addition de ces événements climatiques est déconcertante".

Les filets anti-grêle sont impuissants face aux intempéries très intenses comme la France vient d'en connaître, a-t-elle aussi relevé. "Quand il s'agit de grêlons gros comme des balles de ping-pong ou de tennis, même les toits en tôle des bâtiments sont percés. Donc il n'y a pas de protection possible".

Vendredi, un orage de grêle est passé dans les Landes et le Gers. Il a sévèrement touché une partie du vignoble d'Armagnac, où la vigne a été "hachée" et "saccagée" par des grêlons de plusieurs centimètres et par le vent, ont indiqué samedi des viticulteurs et responsables locaux.

Guadeloupe : gel du prix du carburant pour les pêcheurs

Des pêcheurs guadeloupéens ont obtenu le gel du prix du carburant détaxé pendant quatre mois après avoir bloqué vendredi le chenal de Pointe-à-Pitre pour protester contre la hausse des prix du carburant. Le carburant détaxé coûtera "0,73 centime durant 4 mois", soit 20 centimes de moins qu'aujourd'hui, ont expliqué les services de l'Etat à l'AFP. Ce gel doit entrer en vigueur mi-juin et être effectif jusqu'en septembre. Une rencontre mensuelle a aussi été décidée. Les pêcheurs avaient sorti leurs bateaux tôt vendredi matin, les reliant les uns aux autres pour empêcher les autres navires d'entrer et de sortir du chenal de Pointe-à-Pitre. La hausse importante du prix des carburants ces derniers mois a fait monter le super pour ces professionnels à 93 centimes le litre, ce qui est "insoutenable", a déclaré Charly Vincent, président du Comité des pêches, au micro de Guadeloupe la 1ere. A la même époque en 2021, les marins-pêcheurs avaient bloqué le chenal durant plusieurs jours et obtenu une baisse du tarif de 40 centimes.

(Avec AFP)