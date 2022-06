Grêle : une "vraie catastrophe" pour l'agriculture, alerte la FNSEA

"Une catastrophe". Au lendemain des violents orages qui ont traversé la France samedi, la filière agricole française constate les dégâts. "Des viticulteurs ont une vigne totalement hachée", tandis que les intempéries ont touché "aussi du blé, de l'orge", et que l'on compte également "des dégâts sur les bâtiments, des toitures totalement percées", a indiqué Christiane Lambert, la responsable du FNSEA, le principal syndicat agricole français.

Les dégâts ont été relevés à travers la France, avec "plus de 40 départements touchés par la grêle", a-t-elle ajouté. Les dégâts vont de la Bretagne au Gers et aux Landes, en passant par l'Indre-et-Loire ou encore l'Allier, a-t-elle noté. Le vent a soufflé à plus de 100 km/h par endroits, par exemple 103 km/h à Saint-André-en-Terre-Plaine dans l'Yonne, selon Météo-France. Les violents orages qui ont traversé la France samedi ont fait un mort à Rouen et quinze blessés dans l'ensemble de l'Hexagone, dont deux graves.

Dans certaines communes, il est tombé l'équivalent d'un mois de juin normal de pluie en seulement 12 heures: par exemple 74 mm à Saint-Yan en Saône-et-Loire, ou Donnemarie-Dontilly en Seine-et-Marne, selon Météo-France. Les départements les plus foudroyés ont été l'Allier, l'Aveyron et la Saône-et-Loire.

L'agriculture menacée par le dérèglement climatique

Pour les agriculteurs, le fléau de la grêle s'ajoute à d'autres difficultés rencontrées ces dernières semaines, après un mois de mai classé comme le plus chaud et sec jamais enregistré en France, un épisode de chaleur inhabituel rendu plus probable avec le changement climatique. Le lien entre orages et dérèglement du climat reste en revanche incertain.

"C'est l'année des superlatifs: la plus chaude, la plus sèche et maintenant avec le plus de grêle", a déploré Christiane Lambert. "L'accumulation, la multiplication et même l'addition de ces événements climatiques est déconcertante".

Les filets anti-grêle sont impuissants face aux intempéries très intenses comme la France vient d'en connaître, a-t-elle aussi relevé. "Quand il s'agit de grêlons gros comme des balles de ping-pong ou de tennis, même les toits en tôle des bâtiments sont percés. Donc il n'y a pas de protection possible".

La filière n'a pas d'autre choix que de tenter de s'adapter aux dérèglements climatiques. A l'image de la région Bretagne, qui compte près du tiers des communes françaises menacées par la montée des eaux. La Région a créé mi-mai le Haut Conseil Breton pour le Climat, dont la première réunion plénière est fixée au 28 juin, afin d'aider la prise de décision politique sur des sujets climatiques et environnementaux.

Le dispositif de "calamité agricole" bientôt enclenché ?

Ce nouveau drame qui frappe l'agriculture française pourrait déclencher des dispositifs d'aides nationaux.

"Nous allons étudier, département par département, là où il faut déclencher le dispositif de calamité agricole, et nous le ferons au plus vite", a promis dimanche Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, sur CNews.

Plus de 15.000 foyers étaient encore privés d'électricité dimanche matin, d'après le ministère de l'Intérieur.

"Il y a eu 15 blessés dont deux graves et une personne décédée à Rouen", a annoncé Gérald Darmanin. La personne décédée est une femme "emportée par une coulée de boue" et noyée après avoir été coincée sous une voiture à Rouen, où certaines rues se sont transformées en véritables torrents. Parmi les deux blessés graves figure une jeune fille de 13 ans qui se trouve "dans un état critique", a détaillé M. Darmanin devant la presse.

Au total, les 2.400 sapeurs-pompiers engagés ont réalisé 3.500 interventions et 50.000 impacts d'éclairs ont été recensés, a ajouté le ministre, soulignant qu'il s'agissait de "la première fois depuis vingt ans" qu'une partie aussi vaste du territoire était traversée simultanément par des orages, avec 65 départements touchés.