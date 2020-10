Le temps politique comme suspendu par l'union nationale

Hommage de la nation à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne. (Crédits : Reuters)

POLITISCOPE. L'assassinat du professeur Samuel Paty a sidéré le pays et mis entre parenthèses le débat politique au nom de l'unité de la nation. Et même la perspective des élections régionales et présidentielle n'arrive pas à susciter une véritable dynamique politique tant les incertitudes sanitaires et économiques pèsent sur l'avenir.