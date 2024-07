A Tours, le député NFP largement réélu

Le député EELV de la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire, Charles Fournier, avait toutes les raisons d'être satisfait dimanche soir à l'annonce des résultats fêtés avec ses soutiens dans le quartier du vieux Tours. Réélu avec 57,9% des votes, il fait nettement mieux qu'au premier tour en pourcentage (45,5%) même s'il gagne seulement un millier de voix supplémentaires par rapport au scrutin du 30 juin. Sa qualité de député sortant assure également à Charles Fournier un bonus par rapport aux dernières élections législatives en 2022, où il avait été élu avec 53% des suffrages.

Soutien du bout des lèvres

Face à lui, le candidat de la majorité présidentielle, Benoist Pierre (Horizon), est largement distancé même s'il a presque doublé son score du premier tour (24%) dimanche soir avec 42,1% des voix. Il a ainsi engrangé 5.000 voix supplémentaires. De toute évidence, la candidature de ce conseiller municipal d'opposition à Tours, n'a pas suffisamment bénéficié des reports escomptés, notamment de la part des Républicains. Si les ténors locaux du parti de droite, le maire de Saint-Cyr-et-Loire, Philippe Briand, et le président du département d'Indre-et-Loire, Jean-Gérard Paumier, avaient appelé leurs électeurs à voter pour lui au second tour, Benoist Pierre n'a pas profité d'un soutien massif sur le terrain. La gauche unie, toutes tendances confondues, a au contraire labouré les quartiers de la ville qu'elle dirige depuis 2020.

Division au centre et à droite, union à gauche

Une fois la page des législatives tournée, la recherche d'une union, au moins au deuxième tour, des forces politiques du centre et de la droite à Tours constitue bien l'enjeu majeur pour les prochaines élections municipales en 2026. D'ores-et-déjà, la candidature de l'ancien maire UDI, Christophe Bouchet, annoncée avant trois ans d'avance et devançant ainsi celle du Républicain Olivier Le Breton, illustre des divisions réelles. La probable entrée en lice de Benoist Pierre, légitimé par son score non négligeable de dimanche dernier, constituera un nouveau paramètre dans la course au leadership au centre et à droite.