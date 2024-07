Résultat des législatives : qui sont les ministres sortis victorieux du second tour des élections ?

La majorité présidentielle n'a pas tout perdu. Alors que le camp présidentiel n'est arrivé qu'en deuxième position lors de l'élection législative qui s'est déroulée dimanche, avec autour de 160 sièges contre environ 190 pour le Nouveau Front populaire, le gouvernement défait peut se targuer de voir la quasi-totalité de ses ministres être élus députés dans leurs circonscriptions après le second tour.

Suivez notre direct -> Législatives : le Nouveau Front populaire doit proposer un Premier ministre « dans la semaine », selon Olivier Faure

Ainsi, sur les dix-huit ministres sortant, seuls le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, et la ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, Sarah El Haïry, ont été battus. Le premier a perdu au second tour face à son adversaire écologiste Léa Balage El Mariky (NFP), qui a recueilli 53,59% des voix dans la 3e circonscription de Paris. La seconde s'est, elle, fait prendre son siège au second tour dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique par Fabrice Roussel (NFP) qui a remporté 39,91% des suffrages contre 37,38% pour la candidate macroniste et 22,7% pour Bruno Comby (RN).

Lire aussiUn hémicycle sans majorité, le NFP en tête, désillusion au RN

Seize ministres victorieux

À l'inverse, seize ministres ont remporté les sièges de leurs circonscriptions. Le Premier ministre Gabriel Attal a gagné le scrutin sans trop de difficulté, avec 58,23% des suffrages dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Juste après les résultats, il a néanmoins pris la parole pour annoncer qu'il présenterait, ce lundi, sa démission au Président.

Être Premier ministre est l'honneur de ma vie.



Le lien que nous avons tissé est ce que j'ai de plus précieux.



Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne ne dispose pas d'une majorité.



Fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes... pic.twitter.com/DgcbNKoTLE — Gabriel Attal (@GabrielAttal) July 7, 2024

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dans la 10e circonscription du Nord, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, la 9e circonscription des Hauts-de-Seine et la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine sont, eux aussi, ressortis victorieux de ces élections.

De même pour la ministre des Solidarités et des Familles de France, Aurore Bergé dans la 10e circonscription des Yvelines, tout comme le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher,

Lire aussi« Les Français n'ont pas dit qui devait gouverner le pays » (Emmanuel Rivière, politologue, enseignant à l'université Paris-I et Sciences-Po)

Parmi les ministres délégués, celui chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot a remporté la 2e circonscription des Yvelines, tout comme celui délégué à la Santé, Frédéric Valletoux (2e circonscription de Seine-et-Marne), à l'Industrie, Rolland Lescure (1e circonscription des Français de l'étranger), à l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher (2e cirsconscription du Pas-de-Calais), au Logement, Guillaume Kasbarian (1ère circonscription d'Eure-et-Loir), aux Comptes publics, Thomas Cazenave (1e circonscription de Gironde), au Commerce extérieur, Franck Riester (5e circonscription de Seine-et-Marne), aux Entreprises, Olivia Grégoire, (12e circonscription de Paris), au Numérique, Marina Ferrari (1ère circonscription de Savoie) et des Relations avec le Parlement, Marie Lebec (4e circonscription des Yvelines). Enfin, le secrétaire d'État chargé de la Mer, Hervé Berville, a remporté le second tour dans la 2e circonscription des Côtes-d'Armor.

Cinq ministres se sont désistés

D'autres membres du gouvernement ont cependant vu leur campagne être écourtée. Parmi ceux qui étaient en lice, cinq se sont désistés après le 1er tour pour faire barrage au RN : Dominique Faure, ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, candidate dans la 10ème circonscription de Haute-Garonne ; Marie Guévenoux ministre déléguée en charge des outre-mer, arrivée en 3ème position dans la 9ème circonscription de l'Essonne ; Sabrina Agresti-Roubache ministre déléguée en charge de la ville, dans la 1er circonscription des Bouches-du-Rhône et Patricia Mirallès, ministre déléguée en charge des anciens combattants et de la mémoire dans 1re circonscription de l'Hérault où elle était élue depuis 2017.

Onze ministres ont aussi refusé de se présenter. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, avait ainsi affirmé « je ne solliciterai pas de nouveau un mandat de député de l'Eure. J'ai toujours dit que je ne ferai pas plus de trois mandats. Je respecte mes promesses », lors d'un point de presse le 5 mai.

Avec lui, Catherine Vautrin (ministre du travail, de la santé et des solidarités), Nicole Belloubet (ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse), Rachida Dati (ministre de la culture), Sébastien Lecornu (ministre des armées), Eric Dupond-Moretti (garde des Sceaux et ministre de la justice), Christophe Béchu (ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires), Amélie Oudéa-Castéra (ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques), Sylvie Retailleau (ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche), Patrice Vergriete (ministre délégué en charge des transports), Chrysoula Zacharopoulou (ministre déléguée en charge du développement et des partenariats internationaux) ne se sont pas non plus présentés.