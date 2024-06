Sondage exclusif législatives : le RN à 31%, « l'alliance de gauche » à 28%

Quatre jours après le coup de tonnerre de la dissolution, les Français semblent avoir l'intention de confirmer leur vote-sanction des européennes. C'est ce qu'il ressort de l'enquête Elabe pour La Tribune Dimanche et BFMTV qui a sondé les électeurs sur les élections législatives. Le Rassemblement national est crédité de 31% des intentions de vote contre 28% pour l'alliance de gauche et 18% pour le bloc Renaissance et ses alliés tandis que les LR tomberaient à 6,5% et Reconquête à 4%.

Cette première photographie est celle de la ligne de départ d'une campagne ultra courte puisque le premier tour est fixé au 30 juin et le second au 7 juillet. Pour l'instant, Marine Le Pen et Jordan Bardella s'installent en favoris de ces élections qui devraient bénéficier d'une participation en hausse : 57% des personnes interrogées se disent certaines d'aller voter et 10% l'envisagent sérieusement. Une baisse de l'abstention qui ne profiterait pas pour l'instant aux camp macroniste. Le coup de poker d'Emmanuel Macron ne provoque pas à ce jour de sursaut.

Très fragiles, les projections en sièges établies par l'institut Elabe donneraient : une fourchette de 220 à 270 sièges pour le RN, de 150 à 190 pour l'alliance de gauche, de 90 à 130 élus pour les macronistes et de 30 à 40 pour LR. « Des projections à prendre avec précaution », selon Bernard Sananès président d'Elabe.

10% des Français envisagent la victoire des macronistes

Ce sondage contient d'autres mauvaises pour Emmanuel Macron et sa majorité sortante. Pour sept Français sur 10, l'implication du chef de l'Etat est perçue plutôt comme un handicap pour son camp. Cela va donc dans le sens de certains députés sortants qui préfèrent mettre la photo de Gabriel Attal sur leurs documents de campagne plutôt que celle d'Emmanuel Macron.

Autre signe qu'aucun sursaut ne semble en cours dans l'opinion : à la question qui souhaitez-vous comme Premier ministre, les Français penchent à 39% pour Jordan Bardella devant Gabriel Attal (36%), viennent ensuite Jean-Luc Mélenchon (16%) juste devant Laurent Berger (15%) et Gérard Larcher (14%).

Quant au pronostic de victoire, 43% des sondés voient le RN vainqueur contre seulement 10% pour la gauche et les macronistes. Le chemin de croix n'est peut-être pas terminé pour la majorité sortante, à moins que la conférence de presse animée par le président de la République permette la « prise de conscience » à laquelle il a appelé face aux « alliances contre nature » constituées par les extrêmes face à lui.

56% des LR condamnent le choix de Ciotti

C'est la soupe à la grimace aussi chez Les Républicains plongés dans une crise inouïe depuis mardi. En 24 heures, les LR ont tout simplement exclu leur président Eric Ciotti qui a rejoint Marine Le Pen et Jordan Bardella. Selon Elabe, 58% des Français considèrent qu'il a eu tort et 56% des sympathisants LR. Un désaveu net, sans être un raz-de-marée à droite.