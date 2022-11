Suivez en direct les débats de Transformons la France dans les Hauts-de-France

En direct de la conférence TLF Hauts-de-France

Programme et intervenants https://transformonslafrance.fr/hauts-de-france/

Dans le cadre du plan d'investissement d'avenir France 2030, qui vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir dans un budget de 30 milliards d'euros sur 5 ans, chaque région porte un ou plusieurs secteurs stratégiques dans lesquels la France peut être leader d'ici à 2030. Tels que les énergies, les mobilités, l'alimentation, la santé, l'aéronautique, etc.

La tournée nationale de Transformons la France positionnera les régions comme les actrices de la compétitivité industrielle de la France d'ici 2030 et mettra en lumière les business porteurs et innovants, les initiatives des régions ainsi que les industriels et grandes ETI locales qui font vivre les territoires. Elle valorisera également les métiers et les talents de demain.

Dans les Hauts-de-France, où La Tribune sera présente le 30 novembre, l'industrie du futur sera verte et décarbonée, grâce à la naissance d'une filière dédiée à la voiture électrique sur plusieurs sites avec l'arrivée de gigafactories. La stratégie zéro carbone concerne aussi le transport de marchandises et la logistique dans une région essentielle pour le transit entre le Nord et le Sud de l'Europe. Cette accélération de la transition écologique est le moteur de la transformation du tissu de PME et d'ETI de la région.