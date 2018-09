The Village : 18 solutions pour réconcilier le local et le global

Atelier de The Village (Crédits : DR)

À The Village, quatre ateliers de travail ont réuni vendredi 31 août et samedi 1er septembre des acteurs du changement pour élaborer, dans une expérience de démocratie active et participative, des solutions opérationnelles afin de lutter contre les fractures territoriales. Voici les principales idées qui ont émergé au cours de cet événement global-local.