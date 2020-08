Une baisse du chômage en trompe l'œil avant le pire ?

La mise sous cloche de l'économie tricolore a fait disjoncter tous les instruments de mesure classique des conjoncturistes. Selon la dernière livraison de l'Insee publiée ce jeudi 13 août, le nombre de chômeurs au sens du bureau international du Travail (BIT) a diminué de 271.000, à 2 millions de chômeurs. A la fin du mois de juin, le taux de chômage a baissé de 0,7 point par rapport à la fin du mois de mars passant de 7,9% à 7,1% de la population active. Il a ainsi retrouvé son niveau enregistré à la fin de l'année 2008 alors que l'économie hexagonale s'engouffre dans une terrible récession et a déjà détruit des milliers d'emplois dans de grands groupes.

Sylvain Larrieu, chef de la division synthèse et conjoncture du marché du travail à l'Insee, explique ce paradoxe à La Tribune. "Pour être au chômage, on suit les critères du BIT. Être sans emploi pendant une semaine donnée ; être disponible pour travailler dans les deux semaines à venir ; avoir effectué, au cours des quatre dernières semaines, une démarche active de recherche d'emploi ou avoir trouvé un emploi qui commence dans les trois mois. Le confinement, qui représente près de la moitié du second trimestre, empêche certaines personnes sans travail de chercher un emploi. Les entreprises ont pu geler leur recrutement, certains secteurs ont dû stopper leur activité. Cet effet fait baisser le taux de chômage."

De son côté, Philippe Waechter, chef économiste chez Nostrum...