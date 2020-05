L'Europe serait plus exposée que l'Asie à une nouvelle vague de coronavirus

Photo d'illustration (au centre, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État aux transports). En France, le gouvernement s'est dit prêt à durcir les règles du déconfinement si l'épidémie venait à repartir. (Crédits : POOL)

Des responsables du FMI mettent en garde l'Europe contre un risque de rechute plus élevé qu'en Asie, alors que le Vieux Continent "semble rouvrir son économie plus tôt dans le cycle épidémique que la Chine". Ils avancent en outre que l'Europe est à la traîne comparée aux meilleurs exemples d'Asie en matière de capacité de tests à grande échelle, de recherche de contacts et d'isolement des cas.