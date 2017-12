Manifestations en Iran : des restrictions visent les réseaux sociaux

La situation devient de plus en plus tendue. L'accès en Iran aux réseaux sociaux Telegram et Instagram sur les téléphones portables a été de nouveau restreint dimanche après-midi, après trois jours de manifestations anti-gouvernementales à travers le pays, ont rapporté plusieurs agences de presse iraniennes. "Les hauts responsables chargés de la sécurité ont décidé de bloquer provisoirement Telegram et Instagram", a affirmé le site de la télévision d'Etat citant une "source informée". Les autorités accusent des groupes "contre-révolutionnaires" basés à l'étranger d'utiliser les réseaux sociaux, en particulier Telegram, pour appeler les gens à manifester et faire usage de cocktails Molotov et d'armes à feu.

"Hier soir, certains éléments contre-révolutionnaires ont utilisé les réseaux sociaux pour apprendre aux gens l'utilisation d'armes à feu et de cocktails Molotov", a déclaré à la télévision d'Etat, le ministre des Télécommunications, Mohammad Javad Azari. Il a prévenu que "des mesures seraient prises par le Conseil suprême de la sécurité nationale, si la contre-révolution cherche à utiliser les réseaux sociaux pour provoquer des troubles".

Le ministre avait accusé samedi un canal du réseau crypté Telegram d'encourager le "soulèvement armé". Le patron de la messagerie cryptée, Pavel Durov, avait par la suite annoncé la fermeture sur Telegram de la chaîne Amadnews -près de 1,4 million d'abonnés -, pour avoir incité à la "violence". Mais immédiatement, d'autres canaux sont apparus sur Telegram, notamment sedaimardom qui a atteint plus de 700.000 abonnés en quelques heures, appelant les gens à manifester et diffusant des vidéos de rassemblements. "Les autorités iraniennes ont bloqué l'accès à Telegram pour la majorité des Iraniens après notre refus de fermer https://t.me/sedaiemardom (voix du peuple) et d'autres canaux qui appellent à des manifestations pacifiques", a réagi M. Pavel.

