Mozambique : arrestation du ministre responsable d'une des pires crises financières d'Afrique

La chaîne de télévision en continu STV Notícias (du groupe privé Soico Televisão, qui possède aussi le journal La Nation, O País) a rapporté dimanche 30 décembre l'arrestation de Manuel Chang en Afrique du Sud ("RAS" pour República da África do Sul). (Crédits : STV (Soico Televisao) / Capture d'écran))

Manuel Chang, ministre des Finances du Mozambique entre 2005 et 2015, avait négocié et signé secrètement des prêts d'un montant de 2 milliards de dollars. A cause de ce mensonge, le FMI et la Banque mondiale ont gelé leurs prêts au pays désormais le plus endetté d'Afrique. Arrêté à Johannesbourg sur le chemin de Dubaï, les États-Unis réclament l'extradition du ministre accusé d'"escroquerie en ligne", "fraude aux assurances" et "blanchiment d'argent".