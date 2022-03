Pour la première fois depuis 2018, la Fed relève son taux d'un quart de point

La Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi une hausse d'un quart de point de son principal taux d'intérêt directeur, la première depuis plus de trois ans et dit prévoir de le porter entre 1,75% et 2% d'ici la fin de l'année, tournant ainsi la page de sa politique ultra-accommodante pour donner la priorité à la lutte contre l'inflation.

L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), principal instrument de la politique monétaire américaine, est ainsi relevé à 0,25%-0,5%, comme attendu par une grande majorité des économistes et analystes interrogés par Reuters.

Une croissance des Etats-Unis révisée à la baisse de 4% à 2,8%

Les nouvelles prévisions économiques présentées mercredi suggèrent que la Fed s'attend à ce que l'inflation reste supérieure à son objectif de 2% jusqu'en 2024. La banque centrale table sur une croissance économique de 2,8% cette année aux Etats-Unis, contre 4,0% prévu en décembre.

La Réserve Fédérale doit freiner une inflation qui a progressé chaque mois depuis le deuxième semestre 2021 pour atteindre en février 7,8% sur un an - son niveau le plus élevé depuis 40 ans -, bien loin des 2% de son objectif. Inflation que les sanctions imposées par les pays occidentaux contre l'économie russe vont alimenter encore davantage, en particulier celle des matières premières dont la Russie est un important exportateur. Le renchérissement des prix de l'énergie va notamment augmenter le coût du transport.

Son président, Jerome Powell, devait commenter ces décisions et les nouvelles prévisions lors de la conférence de presse qui conclue la réunion du Comité.

(avec Reuters)