Scènes de chaos à Washington, le Capitole envahi, Trump appelle ses partisans à rentrer chez eux

Encouragés par les appels à la contestation lancés par la présidence américaine, des partisans de Donald Trump sont entrés de force dans le capitole pour empêcher le Sénat et la Chambre des représentants de certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre dernier.



Joe Biden a recueilli une majorité de 306 grands électeurs sur les 538 que compte le Collège électoral et s'est imposé au niveau national avec une avance de plusieurs millions de voix.



Donald Trump a électrisé ce mercredi la foule réunie non loin de la Maison blanche en dénonçant les médias et Hillary Clinton, son adversaire de la présidentielle de 2016, ou en présentant les victoires électorales démocrates comme des "explosions de conneries". Tel un pompier pyromane, il...