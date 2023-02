PODCAST Du vélo « Made in Europe », c'est possible

______

Du vélo, électrique ou non, mais surtout du vélo européen, car si les amoureux ou amoureuses de la « petite reine » sont de plus en plus nombreux et nombreuses, pour les déplacements du quotidien, le danger est que ce boom favorise une fois de plus les importations.

D'après Eurostat, les pays de l'Union européenne ont importé un peu moins de 6 millions de vélos mécaniques en 2021, soit le tiers des ventes, et 1,15 million de vélos à assistance électrique, sur 2 millions vendus.

C'est dire le potentiel considérable de relance d'une filière du vélo « Made in Europe ».

Ces vélos importés viennent principalement d'Asie

Dont la moitié du Cambodge et de Taiwan, et 10% de Chine. Sur l'électrique, Taïwan s'arroge même 57% des flux d'importation, devant la Suisse, très présente avec 13% des ventes, le Vietnam et la Chine.

Pour donner quelques chiffres, que vous retrouverez dans l'enquête très complète du journaliste Léo Barnier sur latribune.fr, la France produit quatre fois moins de vélos qu'elle n'en consomme, tandis que les Pays-Bas sont à l'équilibre.

C'est donc essentiellement une question de volonté, car le marché est là et prêt à exploser. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen et la commission de Bruxelles s'apprêtent à dévoiler cette semaine, une véritable stratégie pour faire de 2024 « l'année européenne du vélo ».

L'objectif est de doubler le nombre de kilomètres parcourus à vélo en Europe d'ici à 2030

Ceci en intégrant ce mode de transport dans les investissements à faire, au même titre que les autres modes de déplacements. Les États seront invités à accélérer la création d'infrastructures, notamment des pistes cyclables en propre afin de renforcer la sécurité, mais aussi des parkings dédiés.

L'an dernier en France, pour la seconde année consécutive, le seuil des 200 morts à vélo a été dépassé avec 244 morts.

Il y a aussi un volet fabrication de vélos

Même si cela ne compensera pas les pertes prévisibles dans l'automobile avec le passage à l'électrique, la filière vélo peut créer potentiellement 1 million d'emplois de plus, soit le double du nombre actuel. Il s'agit d'un marché local, très éclaté avec plus de 1.000 PME, mais la filière cherche à s'organiser notamment dans la production et le recyclage des batteries.

À l'heure actuelle, le marché européen représente un peu plus de 20 millions de vélos neufs vendus chaque année. Selon la confédération européenne de l'industrie du vélo, le marché devrait atteindre 30 millions d'unités vendues en 2030, dont la moitié seront des vélos électriques, cinq fois plus qu'aujourd'hui.



-----

►► RETROUVEZ ICI TOUS LES ÉPISODES D'HISTOIRES ÉCONOMIQUES