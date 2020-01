Brexit : derniers débats parlementaires avant le jour J

Le Premier ministre Boris Johnson, dont le Parti conservateur a triomphé aux élections de décembre, dispose à présent d'une large majorité à la Chambre des Communes qui écarte le risque d'un nouveau report ou blocage du Brexit. (Photo d'illustration : le 20 novembre 2019, le Premier ministre s'adresse aux travailleurs lors d'une visite à Wilton Engineering Services, dans le cadre d'une étape de sa campagne électorale à Middlesbrough.) (Crédits : Reuters)

Ce mardi, le décompte final du Brexit a commencé, avec la reprise des débats au Parlement britannique sur la loi qui va entériner la sortie de l'Union européenne le 31 janvier, après plus de trois ans et demi de psychodrame. Boris Johnson prône plus que jamais un accord ""sans alignement avec les règles de l'UE", ce qui fait craindre aux Européens la création d'un concurrent à leur porte.