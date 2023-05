#Partageonsleconomie - Climat, biodiversité : l'ESG tient elle ses promesses ?

La question climatique agite cette saison des assemblées générales des grands groupes cotés. Sous les feux des projecteurs, l'AG de TotalEnergies, qui se tiendra le 26 mai prochain. Le pétrolier devrait soumettre, pour la troisième année consécutive, son plan climat au vote des actionnaires.

« TotalEnergies est, parmi les entreprises du secteur pétrolier et gazier, l'une des meilleures en termes de transparence, puisqu'elle donne de plus en plus d'informations à ses investisseurs, notamment sous la pression de ces investisseurs qui, depuis trois ans, les lui demandent. Mais il est très clair que l'entreprise n'est pas en transition », a estimé Lucie Pinson, fondatrice et directrice de l'ONG Reclaim Finance lors du forum « Partageons l'économie », organisé par La Tribune le 9 mai à Paris.

« D'après l'Agence internationale de l'énergie comme selon les scénarios du Giec pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il nous faut engager une diminution de la production d'hydrocarbures, du pétrole mais aussi du gaz. Or aujourd'hui, TotalEnergies prévoit une augmentation et une transition du pétrole vers le gaz. Et quand bien même il y aurait transition, l'entreprise continue d'ouvrir de nouveaux champs pétroliers et de développer de nouvelles infrastructures de transport pétrolier tel Eacop », un projet controversé d'extraction et de transport de pétrole en Ouganda et en Tanzanie, fustige Lucie Pinson. « Total n'a pas du tout abandonné le pétrole. Le groupe trouve d'ailleurs pour ses hydrocarbures de nouvelles opportunités avec notamment la filière plastique », poursuit-t-elle. Et la militante de lancer un appel : « Il est important que les actionnaires votent contre ce plan pour envoyer le bon signal à l'entreprise et lui dire qu'il faut qu'elle fasse mieux.

Autre point climatique inscrit par le groupe d'hydrocarbures à l'ordre du jour de l'AG, une résolution déposée par l'organisation d'actionnaires activistes Follow This, qui réclament à la major pétrolière d'aligner ses objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre sur l'Accord de Paris pour 2030, en visant les émissions de CO2 indirectes, dites de Scope 3. Pour Lucie Pinson, il est « assez cocasse », de la part du groupe, de soumettre cette résolution au vote tout en appelant les actionnaires à voter contre... Par ailleurs, « TotalEnergies est très embarrassé par rapport à ses émissions de Scope 3, assez pour poursuivre en justice une ONG », juge-t-elle, en clair, Greenpeace, qui affirme dans un rapport que le pétrolier sous-évalue son empreinte carbone. « Cela donne matière à réflexion et nous appelons bien entendu les investisseurs réellement sincères en matière climatique à soutenir cette résolution », martèle-t-elle.

« La résolution proposée n'apporte pas de réponse crédible aux enjeux du changement climatique et serait contraire aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses clients », avait de son côté considéré TotalEnergies dans un récent communiqué. « En visant les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des produits énergétiques vendus par TotalEnergies à ses clients (Scope 3), l'adoption de cette résolution conduirait à rendre la compagnie responsable de ces émissions alors que l'usage de ces produits relève de la décision de ses clients », a affirmé le groupe. Et de préciser que cette résolution consultative est portée par un groupe d'actionnaires représentant moins de 1,4 % du capital...

Natasha Laporte