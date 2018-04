Crédit Mutuel : la Confédération sort l'arme atomique contre Arkéa

C'est un petit communiqué à l'air anodin, adressé un vendredi après-midi, intitulé « La Confédération nationale du Crédit Mutuel renforce dans ses statuts une pratique mutualiste centenaire : la subsidiarité. » Une page est consacrée à l'ajout d'un article consacrant les « principes de subsidiarité, de territorialité et de solidarité » et la défense de « l'organisation décentralisée du Crédit Mutuel, au plus près de ses sociétaires et des clients, notamment en termes de centres de décisions locaux et régionaux et d'emploi. »

L'organe central du groupe bancaire mutualiste ne cache pas qu'il s'agit de répondre aux « accusations régulières des dirigeants du Crédit Mutuel Arkéa d'une volonté de centralisation de la Confédération ». Une branche d'olivier tendue en somme ? Pas vraiment.

Un paragraphe au verso du communiqué évoque brièvement un autre changement des statuts concernant « les modalités pratiques de mise en œuvre des sanctions » : le Conseil d'Etat, saisi par Arkéa, avait en effet sanctionné des articles et critiqué le non-respect du principe d'impartialité dans la procédure de sanction prévue dans les statuts. La Confédération ne détaille pas la modification entérinée en conseil d'administration de ce vendredi. Pourtant, l'article 33 vaut le détour :

« Le conseil d'administration, peut, à titre de mesure de régulation, retirer sa confiance à un président de fédération ou à un président de caisse fédérale de Crédit Mutuel ou de CMAR [agricole ou rural, ndlr]. Il peut également retirer l'agrément des directeurs généraux des fédérations, des dirigeants effectifs des caisses fédérales et des responsables des services de contrôle périodique et de la fonction risques. »

Si une « procédure contradictoire préalable » est prévue, la décision du conseil de la Confédération a des conséquences immédiates et lourdes :

« Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé des fonctions pour lesquelles il a été agréé. »

C'est l'arme de dissuasion massive braquée sur les dirigeants d'Arkéa.

« Passage en force »

La Confédération assure qu'il s'agit simplement de séparer strictement les autorités d'instruction et de sanction, comme l'a exigé le Conseil d'Etat. Une source proche de la Confédération assure que cette modification ne relance « pas du tout » la procédure de sanction engagée contre les dirigeants d'Arkéa, suspendue par le Conseil d'Etat, et « arrêtée.»

Le groupe breton, en plein processus de sortie du groupe Crédit Mutuel, a réagi vivement dans un communiqué, dénonçant des « pouvoirs de sanction exorbitants » :

« La Confédération nationale du Crédit Mutuel tente un passage en force pour entraver le processus d'indépendance d'Arkéa » accuse la direction du groupe sécessionniste.

Mercredi dernier, Arkéa a annoncé que 290 caisses locales de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif central se sont prononcées en faveur de l'indépendance.

« En dehors de toute procédure de sanction et de façon purement discrétionnaire, la CNCM pourrait priver le groupe Arkéa notamment de son président et de ses dirigeants » analyse le groupe dirigé par Jean-Pierre Denis.

L'article en question doit être approuvé dans le cadre d'une assemblée extraordinaire de la Confédération qui se tiendra le 16 mai prochain. La veille de la manifestation organisée à Paris par un collectif de salariés d'Arkéa en soutien au projet d'indépendance.

« Cette décision [...] est en contradiction totale avec les principes coopératifs et la prétendue volonté de la CNCM de trouver une issue apaisée et partagée à la situation actuelle » critique le groupe breton.

Les pouvoirs publics laisseront-ils faire une éventuelle destitution des dirigeants d'Arkéa dans un tel contexte ? Ils ne pourront rester impassibles en balayant le sujet comme un simple « différend interne.»