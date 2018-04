Crédit Mutuel Arkéa : un vote massif pour l’indépendance et des questions

[Article mis à jour à 14h30]

Les résultats « officiels » sont tombés : le conseil d'administration des fédérations du Crédit Mutuel Arkéa annonce ce mercredi que 94,5% des caisses locales se sont prononcées en faveur de l'indépendance, avec un taux de participation de 92%. En tout, 307 caisses sur les 331 du groupe bancaire régional ont voté entre le 23 mars et le 14 avril et 2.876 administrateurs se sont mobilisés. C'est sans surprise en Bretagne, où se trouve le siège du groupe et le plus grand nombre d'emplois, que l'adhésion a été la plus forte (97,7% soit 216 caisses locales).

Dans le Sud-Ouest, « 85% des conseils d'administration, soit 68 caisses locales, ont voté pour le projet d'indépendance » indique le groupe. Dans le Massif central, où le conseil d'administration de la fédération s'était opposé au principe d'une consultation et souhaite au contraire rejoindre le CM11, le plus important groupe régional du Crédit Mutuel, six caisses locales (Rodez, Montferrand, Saint Afrique, Millau, Cébazat, Yzeure) ont approuvé le projet d'Arkéa.

« Ce vote est historique et son résultat incontestable, sur le fond et sur la forme. Les administrateurs des caisses locales ont fait un choix fort et clair en faveur de l'indépendance du groupe Arkéa, en faveur de la liberté et de l'action » affirme Jean-Pierre Denis, le président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne, dans un communiqué.

Pourtant, avant même l'issue de la consultation, la Confédération nationale du Crédit Mutuel, l'organe central de l'ensemble mutualiste, avait considéré que le vote ne serait pas valide, du fait « d'irrégularité » (étalement du vote, scrutin à main levée bien souvent) et de « pressions » exercées sur les votants et les personnels pour se joindre à la manifestation organisée à Paris qui devait se tenir le 5 avril et a été reportée au 17 mai.

« L'indépendance est actée »

Le président du Crédit Mutuel Arkéa, qui souhaitait légitimer sa démarche, a naturellement une toute autre lecture :

« L'indépendance est désormais actée et donnera au groupe Arkéa la possibilité de réaffirmer ce qu'il est, un groupe coopératif et mutualiste. Cet ADN est au cœur de notre modèle et de notre stratégie et le restera. Nous portons un projet de banque territoriale qui s'appuie sur des centres de décision en région, qui investit dans ses territoires et garantit une dynamique locale portée par l'emploi et le financement des acteurs économiques. »

La route vers l'indépendance risque cependant d'être encore contrariée. Non seulement par la Confédération et son président, Nicolas Théry, qui est aussi patron du puissant CM11, mais aussi par le gouvernement, qui ne veut pas modifier le Code monétaire et financier pour permettre la naissance d'un nouveau groupe mutualiste, craignant semble-t-il qu'Akéa ne fasse des émules et incite d'autres groupes régionaux à déclarer leur indépendance.

La Confédération nationale a répété ce mercredi dans un communiqué que ce vote est « invalide sur la forme » notamment parce qu'il s'est « déroulé dans la majorité des cas à main levée. »

« Il a été confirmé que tout a été fait pour réduire au plus faible nombre l'abstention, celle-ci étant considérée comme une "opposition de principe" au projet » fait valoir la Confédération nationale dans un communiqué, qui note « qu'aucun représentant ni assesseur en faveur du maintien du Crédit Mutuel Arkéa au sein du groupe Crédit Mutuel n'a été convié aux conseils d'administration des caisses locales. »

Interrogé mardi par le député du Morbihan Paul Molac pendant la séance de questions au gouvernement, le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt a réaffirmé le point de vue des pouvoirs publics :