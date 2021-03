Blanchiment de capitaux et terrorisme : vers un registre public pour identifier les bénéficiaires de transactions illicites

(Crédits : © Yves Herman / Reuters)

Bercy annonce l'ouverture gratuite d'un registre permettant "d'identifier les personnes physiques derrière les personnes morales (sociétés)". La transparence financière est une exigence européenne et aussi l'un des cinq volets du plan d'action du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB). La cellule de Tracfin, du service du ministère de l'Économie chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, "pourra désormais intercepter les flux illicites et empêcher leur réalisation" et un "réseau de référents sera constitué dans tous les parquets" sur ces questions.