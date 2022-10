Aide militaire à l'Ukraine : Emmanuel Macron crée un fonds spécial doté de 100 millions d'euros

"Nous avons pris la décision de créer un fonds spécial qui permettra, en cas de besoin, à l'Ukraine d'acheter directement auprès de nos industriels les matériels dont elle a le plus besoin pour soutenir son effort de guerre et sa résistance aux assauts russes". Le Chef de l'Etat Emmanuel Macron a annoncé vendredi à Prague la création de ce fonds doté de 100 millions d'euros "pour commencer". Les Ukrainiens pourront acquérir auprès des industriels français des équipements militaires qui ont déjà été livrés par la France et dont Kiev "a le plus besoin pour soutenir son effort de guerre et sa résistance aux assauts russes". "Nous continuons dansla même catégorie d'armes, c'est-à-dire, défensives" , a-t-il précisé.



Des systèmes Caesar supplémentaires pour l'Ukraine ?

Au cours de ces derniers mois, la France a apporté un soutien militaire continu à l'Ukraine en lui livrant des systèmes antichars, antiaériens, des armements individuels ainsi que des systèmes d'artillerie Caesar. "Nous sommes en train de continuer à travailler avec quelques partenaires européens (Danemark, nlr) sur des livraisons additionnelles de Caesar", a confirmé le chef de l'État. Soit six Caesar, qui ont démontré toute leur efficacité en Ukraine. "C'est une discussion qui revêt certains aspects techniques, qui est en train d'être finalisée. En tout cas, nous, nous y sommes prêts, nous sommes prêts à la cofinancer", a précisé Emmanuel Macron. Clairement, la balle est dans le camp du Danemark. La France est également prête à livrer des blindés Bastion fabriqués par Arquus.



L'aide militaire aux Ukrainiens s'est déroulé en trois phases. Dans l'urgence de l'invasion russe en Ukraine, la France a livré une première série d'équipements pour contrer cette offensive avec des systèmes antichars et antiaériens, des armements individuels et des équipements de protection. Puis, dans un deuxième temps, Paris a fourni des systèmes plus lourds et complexes à l'image des 18 pièces d'artillerie Caesar (155 mm d'une portée de 40 km), d'une quinzaine de canons tractés TRF1 de 155 mm et des véhicules blindés (notamment VAB)... Pour finir, Enfin, la France livre du carburant et des pièces de rechange et fournit de la formation aux militaires ukrainien pour leur permettre de tenir dans la durée. Enfin, Paris rappelle que la part française dans la facilité européenne pour la paix (2,5 milliards d'euros pour l'Ukraine) s'élève à 450 millions d'euros.