Le Sénat américain accorde à l'Ukraine plus de 12 milliards de dollars pour lutter contre la Russie

12 milliards de dollars. C'est le montant de la nouvelle aide débloquée jeudi par le Sénat américain à l'Ukraine. Dans le détail, quelque 3 milliards de dollars ont été débloqués par les Etats-Unis pour former, équiper et rémunérer les troupes ukrainiennes.

Le paquet comprend également plus de 4,5 milliards de dollars afin d'assurer « la continuité du gouvernement » ukrainien et de répondre aux besoins macroéconomiques de Kiev. Enfin, plusieurs milliards de dollars seront alloués à l'armée américaine, qui s'en servira notamment pour financer le déploiement de troupes dans les pays avoisinants et reconstituer ses stocks d'armement.

Cette nouvelle enveloppe porterait à plus de 65 milliards de dollars l'aide fournie par les Etats-Unis à l'Ukraine depuis le début de l'année. Elle doit désormais être soumise au vote des élus de la Chambre des représentants, avant d'être promulguée par Joe Biden.

Pour le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, « sept mois après le début du conflit, il est clair que l'aide américaine a beaucoup aidé le peuple ukrainien à résister à l'agression vicieuse de Poutine ». Il ajoute que « le combat est loin d'être terminé » et qu'il faut « continuer à aider le courageux et vaillant peuple ukrainien ».

Lire aussiUkraine : la reconstruction coûtera au moins 350 milliards de dollars

Poutine va entériner ce vendredi l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes

Ce vote intervient en effet au moment où Vladimir Poutine prévoit d'entériner ce vendredi, en milieu de journée, l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, menaçant, au passage, d'utiliser l'arme nucléaire face aux invectives de Kiev et de ses alliés occidentaux.

Le Kremlin doit accueillir une cérémonie pour ces annexions au cours de laquelle le président russe doit prononcer « un discours volumineux ». Des responsables installés par Moscou dans les régions de Donetsk et Lougansk, Zaporijjia et Kherson se trouvaient déjà jeudi dans la capitale russe. Ces quatre régions vont être officiellement annexées par la Russie, après des « référendums » organisés fin septembre sur leur rattachement à la Russie. Des consultations effectuées sous surveillance d'hommes en armes, qualifiées de « parodie » et de « simulacres » par Kiev et ses soutiens occidentaux.

Une enveloppe rattachée au budget fédéral

Cette grande enveloppe d'aide financière à l'Ukraine a été rattachée au budget fédéral américain de l'année 2022, que les sénateurs devaient à tout prix prolonger avant vendredi soir, pour éviter un assèchement des finances de l'Etat. Cette situation - le « shutdown » - est extrêmement impopulaire aux Etats-Unis, car elle aurait forcé des centaines de milliers d'employés fédéraux au chômage technique.

Si ce texte est validé par la Chambre des représentants, le budget fédéral américain sera prolongé jusqu'au 16 décembre 2022. Au sein de cette loi de financement, ont aussi été provisionnés une enveloppe pour les réfugiés afghans, une autre destinée aux allocations de chauffage en hiver pour les familles à faibles revenus, ainsi que de l'aide à Jackson, capitale du Mississippi, victime d'une grave crise d'eau courante.

(Avec AFP)