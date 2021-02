Défense : la France se tient l'arme au pied pour répondre au "Make in India" de Narendra Modi

A l'occasion du salon aéronautique indien Aero India (3-5 février), l'Inde rêve toujours autant du "Make in India" et s'en donne les moyens. Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui ambitionne de rendre son pays indépendant en matière de technologies militaires et de limiter les importations de systèmes d'arme, a d'ailleurs assisté à la signature mercredi d'un méga-contrat portant sur l'acquisition de 83 Tejas Mk-IA, l'avion de combat léger fabriqué par l'industriel indien HAL (Hindustan Aeronautics Ltd). Soit quatre escadrons (73 avions de combat et 10 avions d'entrainement) pour l'IAF (Indian Air Force). Ce contrat est évalué à 5,4 milliards d'euros (48.000 crores) par le ministère de la Défense indien. Le gouvernement a récemment aussi pris la décision de mettre un embargo provisoire sur l'importation de 101 systèmes d'armes dans le but de promouvoir la fabrication de ces matériels par les industries indiennes.

Dans un tweet, le Premier Ministre a assuré que "l'Inde offre un potentiel illimité dans les domaines de la défense et de l'aérospatiale. Aero India est une formidable plate-forme de collaboration dans ces domaines. Le...