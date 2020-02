Automobile : les vrais chiffres CO2 du mois de janvier

Les constructeurs automobiles peuvent-ils enfin respirer ? En France, les ventes de voitures neuves ont surpris par la part des voitures électriques. Près de 11.000 voitures vendues sur le seul mois de janvier, soit 8% du marché total là où cette catégorie n'a jamais dépassé les 2%. Pour les constructeurs automobiles, c'est une aubaine extraordinaire, eux qui s'alarmaient des pénalités sur les émissions de CO2, estimées à plusieurs milliards d'euros par certains cabinets.

DS à 65 grammes

D'après les chiffres de AAA Data, les ventes totales en janvier ont affiché un CO2 moyen de 96 grammes, soit seulement deux grammes de plus que l'objectif fixé par Bruxelles. En décembre, la moyenne se situait à 113 grammes. Le bond du marché est exceptionnel.

Peugeot affiche même 88 grammes, et Renault fait encore mieux à 86 grammes. Il n'y a guère que Kia qui se positionne aussi bien avec une moyenne de 87 grammes par kilomètre et par voiture. Mais c'est DS qui affiche le record avec seulement 65 grammes grâce aux performances de ses deux SUV dans leur version électrifiée qui se sont quasiment vendues autant qu'en thermique. Dépourvues de gammes électrifiées, Citroën et Opel ne s'en sortent pas trop mal avec leur 98 grammes.

Audi pénalisé... par ses hybrides !

On note que des marques non dotées de gamme électrique sont lourdement pénalisées. Ainsi Volkswagen est à 110 grammes. La filiale de Renault, Dacia, est à 114 tandis que Nissan est à quelques encablures de l'objectif avec ses 99 grammes. Plus surprenant, Fiat, pourtant bien doté en petites voitures, se retrouve avec une moyenne de 112 grammes, soit davantage que BMW qui est à 107 grammes.

Parmi les marques premium, c'est finalement Volvo qui s'en sort le mieux avec 91 grammes. En revanche, Audi en est loin avec 117 grammes. Sa gamme électrifiée ne semble pas convaincre. Seulement 21 E-Tron ont été immatriculées en janvier. Ironiquement, ses voitures hybrides (37% des ventes) ont affiché une moyenne de CO2 de 118 grammes soit davantage que ses voitures essence (114 grammes). Chez Audi, on indique que les véhicules à petite hybridation ont été comptabilisés, ce qui pénalise la lecture de la performance de leur gamme hybride rechargeable.

Trompe-l'œil

Si l'année 2020 est donc l'heure de vérité pour les constructeurs, le mois de janvier pourrait être un immense trompe-l'oeil. D'abord, ce mois est historiquement et structurellement un mois qui subit les stratégies de destockage du mois de décembre. Or, cette fois, le destockage a été plus prononcé puisque les constructeurs ont liquidé un maximum de voitures thermiques. Ils ont également attendu janvier pour immatriculer des voitures électriques afin que celles-ci soient comptabilisées pendant l'exercice soumis aux nouvelles normes. Il aurait ainsi été peu judicieux pour Peugeot d'immatriculer ses voitures de démonstration de sa nouvelle 208 électrique en décembre. Idoine pour la Renault Zoé même si celle-ci existe depuis plus longtemps et a donc déjà équipé ses concessions. En outre, le marché français est assez particulier puisqu'il est fortement marqué par la présence de marques généralistes dont Renault et Peugeot justement. L'impact de nouveaux modèles électriques sera donc plus important dans l'Hexagone que sur le marché allemand, plus premium. Dans ces conditions, le mois de janvier est exceptionnel mais n'est représentatif ni de la tendance pour l'année et encore moins de la tendance sur le marché européen. Or, c'est bien sur l'ensemble du marché et sur l'ensemble de l'exercice que Bruxelles va déterminer les amendes.

Pour autant, cela ne signifie pas que le marché de l'électrique retournera dans son carcan à 2%. Selon une récente étude Deloitte, 8% des Français affirment que leur prochaine voiture sera 100% électrique, c'est 3 points de plus sur un an. Toujours selon cette étude, ils estiment que le prix juste d'une voiture électrique se situe en-dessous de 30.000 euros. Autant dire qu'avec une Renault Zoé et une Peugeot 208, les Français n'ont plus de raisons de bouder l'électrique.