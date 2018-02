L'équipementier automobile Novares relance son introduction en Bourse

Novares espère lever 150 millions d'euros lors de son IPO. (Crédits : RALPH ORLOWSKI)

Le groupe français a annoncé le début de sa campagne auprès des investisseurs dans le but d'une introduction en Bourse le 15 février sur Euronext Paris. La fourchette retenue est fixée entre 6,3 euros et 8 euros l'action. Avec cette augmentation de capital, l'ex-Mecaplast, qui possède 45 usines dans 21 pays, et compte les 15 premiers constructeurs automobiles mondiaux parmi ses clients, souhaite soutenir son développement international, notamment en Chine.