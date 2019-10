PSA : malgré un trimestre mitigé, les marchés applaudissent

PSA n'est pas hermétique au coup de froid du marché... Le chiffre d'affaires du groupe automobile français est en net ralentissement au troisième trimestre avec une progression de 1% du chiffre d'affaires mondiales et qui ressort à 15,6 milliards d'euros. Celui de la branche automobile, lui, est carrément stagnant puisqu'il grappille une petite hausse de 0,1%, loin de la hausse de 8% enregistrée l'an passé sur la même période.

Pricing power

Les volumes de vente sur le trimestre ont marqué le pas puisque le nombre d'immatriculations a baissé de 5,9% à 674.000 unités. Le groupe emmené par Carlos Tavares a ainsi pu limiter l'impact de cette baisse grâce à un meilleur mix de ventes (+4,4%) et l'impact positif des prix (+1%). Autrement dit, PSA vend moins de voitures, mais il les vend plus cher. Cela correspond à+ la stratégie de "pricing power" initiée par Carlos Tavares.

Au-delà du prix moyen, les marques du groupe (Peugeot, Citroën, DS et Opel) ont développé leur portefeuille de modèles SUV, plus chers. Les Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross et autres DS7 et DS3 Crossback se vendent particulièrement bien, et ont ainsi largement compensé la baisse des volumes. La dynamique sur les véhicules utilitaires est également à mettre au crédit de cette performance. Elle le sera d'autant plus sur les résultats financiers, tant cette branche est rentable.

Ces fondamentaux stratégiques ne sont pas isolés sur le seul troisième trimestre, puisque sur les neuf premiers mois de l'année, PSA a réussi à compenser la baisse de 10% de ses ventes, en enregistrant une baisse de seulement 0,2% de son chiffre d'affaires à 54 milliards d'euros.

Un titre en hausse

Pour autant, le chiffre d'affaires trimestriels s'inscrit en dessous du consensus des analystes. A 11,8 milliards d'euros, la division automobile de PSA est loin des 12,15 milliards attendus par les marchés. Mais ces derniers ne semblent pas plus déçus que cela au vu de la tenue du titre. Celui-ci monte de presque 3%, sur un marché pourtant en baisse (-0,29%).

Car en réalité, la performance de PSA tranche avec ceux publiés par Renault la semaine dernière et qui ont été caractérisés par un avertissement de résultats. Le titre s'était alors affaissé de 12% en Bourse...