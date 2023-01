Renault-Nissan : accord trouvé, la nouvelle alliance est imminente

Renault et Nissan annoncent qu'une « étape majeure » vient d'être franchie dans le cadre de leurs discussions sur la refonte en profondeur de leur alliance vieille de plus de vingt ans. Sous réserve de l'approbation de leurs conseils d'administration, le groupe français ne devrait plus que posséder 15% des parts de son partenaire - contre 43% aujourd'hui - tandis que Nissan devrait investir dans la nouvelle entité de Renault, Ampère, qui regroupe ses activités de véhicules électriques.