Volkswagen débarque Mathias Müller, un Pdg de transition qui fera date

C'est une étiquette qui ne l'a jamais quitté depuis sa nomination à la tête du groupe Volkswagen en septembre 2015. Parachuté dans le fracas du scandale des diesels truqués, Matthias Müller a toujours fait office aux yeux des observateurs et des cadres du groupe, que comme un Pdg de transition. Le groupe devait débarquer Martin Winterkorn en toute urgence, et est allé chercher le patron de Porsche, celui-là même que Ferdinand Piëch, ancien gourou du groupe, voulait nommer six mois auparavant, avant de sombrer lui-même dans un incroyable règlement de compte familial...

Une tâche vertigineuse

Le conseil d'administration a confié à Matthias Müller la lourde tâche de gérer la crise des diesels truqués, rassurer les pouvoirs publics et les actionnaires, tout en assurant la continuité du déploiement stratégique. Avec une amende déjà estimée à plus de 17 milliards de dollars à l'époque, une action qui avait déjà perdu plus d'un tiers de sa valeur, des troupes traumatisées, des procès sur tous les fronts, des pouvoirs publics à rassurer, une opinion publique horrifiée, des grands comptes paniqués... Rarement, la tâche d'un Pdg n'a été aussi vertigineuse.

Sa gestion de la crise aura suscité toutes les critiques... La principale viendra des Européens qui estiment que Volkswagen n'a pas offert les mêmes conditions d'indemnisations qu'au consommateur américain. Ainsi, le groupe automobile allemand a argué que juridiquement, la demande d'indemnisation des consommateurs européens n'était pas fondée, et qu'un rappel pour une mise à jour du logiciel était amplement suffisante. Aux États-Unis, les propriétaires de Volkswagen et Audi ont été grassement indemnisés. Sans parler des amendes verser aux différents organismes fédéraux et autres gouvernements, la facture a dépassé les 20 milliards de dollars aux États-Unis. À cela, il faut ajouter près de 3 milliards pour le Canada... Quasiment rien pour le marché européen.

Les actionnaires, les régulateurs très critiques

Autre grief : les différentes commissions organisées par différents pays ont été très insatisfaites des réponses apportées par le groupe notamment concernant les responsabilités décisionnaires qui l'ont conduit à truquer près de 11 millions de véhicules afin que ceux-ci ne divulguent pas la réalité de leurs émissions de polluants. Autre déception, les actionnaires ont demandé à être indemnisés pour les pertes consécutives au scandale, prétextant que la triche a engagé un risque financier dont ils n'avaient pas connaissance.

Mais Matthias Müller ne s'est pas contenté d'être le directeur juridique d'un groupe à 12 marques mondiales, 10 millions de voitures et plus de 260 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 600.000 salariés. Il a tenté de donner un coup de pied dans la fourmilière en essayant d'en finir avec l'organisation pyramidale du groupe Volkswagen. Il a ainsi réorganisé les responsabilités sur les projets afin qu'ils soient désormais bicéphales. Il a redimensionné les directions exécutives en grandes régions pour plus de décentralisation et de réactivité.

De nouvelles impulsions stratégiques

Il a également donné une nouvelle impulsion stratégique à Volkswagen en tournant le groupe résolument vers l'électromobilité avec un plan d'investissement colossal de plus de 35 milliards d'euros. Il a également fait entrer Volkswagen dans l'univers des nouvelles mobilités avec des plans pour chacune des marques, là où le groupe avait jusqu'ici fait l'impasse.

Aux États-Unis, l'affaire est quasiment close... Encore que la justice américaine recherche toujours les responsables physiques. Il existe encore quelques procédures, mais le pire semble derrière le groupe qui a affiché des résultats financiers importants en 2017, et qui espère ne plus enregistrer "d'éléments exceptionnels" dès 2018. Le cours de l'action est quasiment revenu à son niveau d'avant-scandale. Mais les marchés ont salué l'annonce du départ de Mathias Müller comme si celui-ci célébrait la fin de cette fameuse et coûteuse période de transition, comme s'ils n'avaient jamais envisagé qu'il puisse être le Pdg visionnaire et stratège dont a besoin Volkswagen. Il laisse en tout cas à Herbert Diess, le nouveau Pdg du groupe, un groupe "plus solide que jamais", d'après les mots même du communiqué de presse de Volkswagen...