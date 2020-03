Coronavirus : Washington valide les machines de diagnostics massifs de Roche

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a obtenu le feu vert des autorités américaines de santé pour un test de diagnostic du coronavirus approuvé dans le cadre d'une procédure d'homologation d'urgence, a-t-il annoncé vendredi.

L'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA), a donné son autorisation à la commercialisation d'un test appelé SARS-CoV-2 qui peut être réalisé sur ses machines dediagnostics capables de traiter de gros volumes, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le test est également disponible pour les marchés qui acceptent le marquage de conformité européenne CE, a-t-il précisé.

4.128 tests en 24 heures par machine

Le test pourra être réalisé sur ses machines dites Cobas 6800/8800, largement utilisées dans le secteur médical. Elles permettront d'obtenir des résultats en trois heures et demie et de réaliser jusqu'à 4.128 tests en 24 heures sur les machines capables de traiter les plus gros volumes.

"Il est important de détecter rapidement et de manière fiable si un patient est infecté", a déclaré Thomas Schinecker, le directeur de la division diagnostics de Roche, soulignant que disposer de capacités de diagnostics en gros volumes fait partie des éléments de réponse à ce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a désormais qualifié de pandémie.

Roche s'est dit prêt à livrer autant de tests que possible, expliquant être en train d'aller jusqu'à la limite de ses capacités de production.

Numéro un mondial de l'oncologie, le groupe suisse s'appuie également sur une importante division spécialisée dans les diagnostics médicaux.