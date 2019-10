Face à EDF et Engie, Iberdrola veut séduire un million de clients français d'ici 2023

Un an après son arrivée en France sur le marché des particuliers, Iberdrola se montre ambitieux. Face à EDF, Engie et les dizaines d'autres fournisseurs de l'électricité et de gaz, l'énergéticien espagnol veut en effet conquérir 10% du marché résidentiel dans l'Hexagone. Il ne se fixe cependant aucune échéance précise, évoquant simplement un objectif "à terme".

La position de l'entreprise reste encore très modeste en France, puisqu'elle ne revendique aujourd'hui que 100.000 clients, particuliers et professionnels. Un chiffre qu'elle souhaite cependant multiplier par dix d'ici à 2023.

"Nous sommes convaincus que nos clients recherchent non seulement une offre compétitive mais également la certitude de choisir une entreprise réellement engagée dans la transition énergétique", avance Reginald Thiebaut, le directeur général de la filiale française d'Iberdrola.

Contrats longue durée

Pour gagner de nouveaux foyers, la société mise d'abord sur son prix, inférieur de 10% aux tarifs réglementés de l'électricité et du gaz. Ensuite, sur ses "offres vertes": une électricité produite à partir de sources renouvelables et une consommation de gaz compensée des émissions de CO2.

Sur le marché professionnel, Iberdrola compte sur les PPA (Power Purchase Agreements), des contrats longue durée signés avec des entreprises. Leur l'émergence "constituera un changement structurel de paradigme en Europe", estime Reginald Thiebaut. L'énergéticien vise la "place de leader en France", fort de son expérience en Espagne et aux Etats-Unis.